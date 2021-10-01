巴特：C罗痴迷足球 以前他经常加练到弗格森赶他回家

这位前红魔中场曾与葡萄牙巨星共事，他很高兴看到这个熟悉的面孔回到老特拉福德

葡萄牙超级巨星C罗在曼联的早期，曾被弗格森拖出训练场。

几乎没有人能预料到这位在2003年夏天从葡萄牙体育转会而来的瘦削少年将会成为五次金球奖得主，并成为足球史上最伟大的球员之一。

C罗一直相信这是可能的，他以一种让队友震惊的职业素养，不断致力于提高自己的球技，但同时这也让他的传奇教练担心他会被逼到崩溃的边缘。

前曼联中场巴特说道：“C罗是一个天才，但他登上巅峰并不仅仅是因为他的天赋。”

“人们经常说，某些球员很努力，会留下来进行一些额外的训练，但C罗是全身心的投入和努力。”

“他没有天生出色的体格，他是通过努力才获得这种身材的。他刚来曼联的时候还是个骨瘦如柴的小男孩，经过多年努力才有了这样的体格。”

“因为英超联赛的对抗性，他必须达到一个全新的身体强度水平，他有很多机会亲眼看到英超的身体对抗的激烈程度，当他面对罗伊-基恩和斯塔姆这样的球员时，即使是在训练中。”

“我们还会看到他坚持不懈地练习任意球，他会告诉我们他在哪里看到的某些东西，他想要完善这个技术，他会再次坚持不懈地练习，直到他做到为止。这一切都超越了专注，他痴迷于足球。”

“你总是能看到一些球员在谈论他们的奉献精神和他们付出了多少额外的汗水。”

”这通常只是一个借口，也许只是多练习一会儿，然后就赶紧去做他们热衷的别的事，或者等不及要回家，或者找东西吃，但你很少能找一个7天每天24小时专注于足球的人，而C罗是其中之一。”

“那时候他没有女朋友，也似乎对任何让他分心的事情都不感兴趣。他也没有妻子和孩子要急着赶回去看，他一个人住。”

“他是最后一个离开训练基地大楼的。事实上，你无法让他离开训练场，因为他坚持不懈地练习他的技术，当我们都离开时，他带着一袋球去练习那些技术。”

“我们会在食堂共进午餐或准备回家，下午两三点你能听到弗格森爵士在训练场对着C罗大吼，让他赶紧回家，因为两天后球队还有比赛。”