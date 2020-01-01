巴特非常看好小天使 曼联乐观能与其完成续约

前红魔球星现在是一线队发展部门的负责人，他很看重一名青少年前锋，希望他的未来能继续留在老特拉福德。

尼基·巴特说，安赫尔·戈麦斯可以非常“曼联的一位球员”，那些在老特拉福德的人们希望在一场正在进行的合同“争议”中找到解决办法。

一名19岁的高水平青训毕业生还没有把他的长期未来交给红魔。

其他球队

戈麦斯目前的合同将在今年夏天到期，这意味着他可以自由地讨论转会到其他球队，而当涉及到经济补偿时，留给曼联的回报却并不多。

这种情况仍然可以避免，但双方需要尽快达成协议。

巴特是那些渴望看到妥协的人之一，曼联的一线队发展主管在戈麦斯完全成熟后就把他推到了一线队中。

这位前红魔中场密切关注着这名球员的进步：“我仍然对他抱有很大的希望。”

“他现在有合同争议，这是所有球员都会有的，我没有参与其中。这就是他的经纪人和俱乐部的工作。这是个人的。

“这个男孩每天都在刻苦训练，他的天赋令人难以置信。他的职业道德，他每天训练的方式，他对待比赛的方式，无论是在预备队、19岁以下青年队还是一线队，都是正确的，他是一个非常有天赋的孩子。”

“他和斯科特不同，因为他们很强壮，可以在那样的水平上竞争。戈麦斯是不同的。他必须在正确的时间找到正确的定位。”

“如果一切顺利，那么我们就有了一个了不起的球员。”

曼联继续从他们的青训系统中寻找灵感，但并不是所有的赌博都有回报。

巴特承认他曾期待贾努扎伊在老特拉福德取得突破后能成为超级巨星，但是比利时人在开局不错的情况下却表现不佳，现在正在西班牙的皇家社会队中效力。

这位1999年的三冠王是这样评价这位比利时国脚的:“没有多少人会回过头来反咬你的背后。”

“不是所有的人都能成为超级明星，成就伟业，但在17岁、18岁或19岁时，你往往会得出正确的结论。”

“我以前觉得阿德南应该能成为世界巨星。我记得在一场比赛前，我在球员休息室和史蒂夫·布鲁斯交谈，当时瑞恩·吉格斯刚接手了(对阵赫尔城的比赛)，而我是他的助手。我说，‘阿德南和他一样好，’然后指着瑞安。他说‘不可能’。赛后，布鲁斯说他是最棒的。”

“但后来让人们很失望。他已经有了自己的事业，所以很难说。但我认为如果他有瑞恩那样的心态，他本可以成为超级巨星。”