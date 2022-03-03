巴洛特利：我的能力不比C罗或梅西差 不离开曼城我能赢金球奖

巴洛特利声称，梅西和C罗不会让他嫉妒，因为他的天赋与两人处于同一水平，同时他还坚称自己在曼城本可以赢得金球奖。

巴洛特利被广泛认为是他这一代人中最桀骜不驯的球员之一，他曾在国际米兰、曼城和AC米兰取得成功，同时他也曾在法国和土耳其工作过。

这位前锋现在为土耳其超级联赛踢球，他承认自己错过了一些机会，并因此无法达到最高水平，但他不觉得在个人能力方面有谁在他之上。

梅西和C罗两人一共赢得12个金球奖，巴洛特利认为这就是他不能声称自己与他们同级别的原因。

他告诉The Athletic："我错过了一些达到这个水平的机会。”

"但我百分之百确定我的能力与这两人相同，但我......我错过了一些机会，你懂吗？这些事情会发生的。”

"如今，我不能说我和C罗一样好，因为C罗赢得了多少个金球奖？五个？你不能把自己与梅西和C罗相比，没有人可以。”

"但如果我们只谈论质量，足球质量，说实话，他们没什么可让我嫉妒的。"

巴洛特利的堕落始于2014年至2016年期间在利物浦的一段令人失望的经历，他随后为尼斯、马赛、布雷西亚和蒙扎效力，然后在2021年前往土超。

这位前曼城球星最近被召回意大利国家队，他觉得2013年离开曼城是他职业生涯的转折点。

巴洛特利确信，如果自己继续待在曼城，他本可以获得金球奖，并获得与阿圭罗一样的俱乐部传奇地位。

巴洛特利说道："我认为这是我最大的错误，离开曼城。即使在我离开的那一年，我在米兰也有一年半的时间踢得非常好，但在那之后，我有一些问题。而现在我长大了，我知道我不应该在那个时候离开曼城。”

"这么多年来，看到曼城不断进步，不断改善，不断提高。我本来可以像塞尔吉奥-阿圭罗一样在这里呆很长时间。”

"如果当时的我有现在的心态，当我在曼城的时候，我可能会赢得一个金球奖，我对此很肯定。但你知道，当你长大后，你会更加成熟。”

当被问及在2011-12赛季帮助曼城赢得队史首座英超冠军是不是自己生涯最伟大的荣誉时，巴洛特利补充道："我想，是的，是的。那比与国米的欧洲冠军联赛更激动人心。”

"欧冠是惊人的，显然——这是欧冠，如果你赢得了欧冠，那么这就是你能为你的俱乐部赢得的最好的冠军——但我们与曼城的成功，还有赢得这座冠军的方式，那是充满情感的；甚至对我来说，太多情感了，我那天非常激动。这是令人难以置信的。"