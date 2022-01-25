巴洛特利重回意大利国家队：这次选人说明了曼奇尼有多绝望

在2014年夏天错过了一连串的转会目标后，利物浦主帅罗杰斯在转会窗口关闭前不久告诉杰拉德，他要在巴洛特利身上赌一把。

杰拉德的回答是："坏了。"

巴洛特利重返意大利队，在许多意大利球迷心中也引起了类似的反应。他的前同事们很可能发现这同样令人担忧。

不到两年前，意大利队长基耶利尼将巴洛特利描述为"一个不尊重球队的消极分子"

这位尤文图斯后卫甚至承认，他认为这位前锋在国际赛场上的表现值得"被打几个耳光"，并补充说，"对于一个认为自己是世界前五名球员的人来说，我甚至从未想过他能进入前十或前二十。”

巴洛特利被这种粗暴诚实的评价所伤害，但当他们通过视频电话在电视节目Le Lene上讨论此事时，两人迅速和好。

基耶利尼甚至在结束他们善意的讨论时说，他希望他们能在2020年欧洲杯上再次一起比赛。

当然，这没有发生，在去年夏天意大利夺得欧洲杯的过程中，巴洛特利甚至没有入选大名单。

不过，值得注意的是，这对非常奇怪的组合可能会在今年的世界杯上一起上场。

周一，巴洛特利被曼奇尼征召参加1月底的国家队训练营，引发了轰动。

很少有人料到巴洛特利会被召入国家队，然而，现在的曼奇尼和2014年时的罗杰斯一样绝望。也许更甚。

意大利可能在2021年以一种激动人心的动态攻势足球风格征服了欧洲，但他们没有一个高产中锋。

当然，作为在去年欧洲杯中打进两球，并且曾获得欧洲金靴的因莫比莱应该被人们尊重，但即使在去年的欧洲杯中，因莫比莱也无法表现出像莱万多夫斯基或本泽马那样的世界级射手水准。

这位拉齐奥传奇前锋至今一共为意大利出场54次，只打进了15球。

巴洛特利为国家队出场36次，只比因莫比莱少进一球，而这就是为什么曼奇尼觉得自己应该赌一把。

但另一个原因也是31岁的巴洛特利最近找回了状态，他在土耳其于蒙特拉手下踢球，表现相当稳定。

在回到家乡球队布雷西亚灾难般的经历和在蒙扎的短暂停留之后，巴洛特利在最高水平赛事中的生涯似乎已经结束。

一直以来，曼奇尼就像巴洛特利的父亲，他甚至在2019年接受《米兰体育报》时采访：“我爱巴洛特利，但我无法再为他做什么了。”

如果巴洛特利要挽救他职业生涯的最后几年，他就必须振作起来，而早期的迹象表明，去年7月突然转会到土耳其对解决巴洛特利的问题没有什么帮助。

在他为球队登场的第三场比赛中，他对被时任教练萨梅特-阿伊巴替换下场做出了愤怒的反应，甚至出现了殴打队友的情况，但也许这只是意外。

阿伊巴则似乎已经受够了巴洛特利。

"我不满意，"他向记者们承认。"足球是一种奔跑的比赛，如果你不跑，你就不能击败任何人。"

然而，就在巴洛特利发飙的三天后，俱乐部主席穆拉特-桑切克解雇了阿伊巴。不足为奇的是，阿伊巴对巴洛特利的印象不太好。

"如果巴洛特利上场，他就是一个问题，"阿伊巴告诉Fanatik。"如果他不上场，他也是一个问题。"

桑切克在随后的新闻发布会上确实发出了一个模糊的警告："没有人能凌驾在俱乐部之上，甚至巴洛特利也不行。的确，如果马里奥继续这样的反应......"

然而，已经很明显的是，主席已经对他的夏季签约明星产生了真正的好感。

"我们就像兄弟一样，"他后来透露。"他非常爱我。没有我的同意，他哪里也不去。”

从目前的情况来看，桑切克站在巴洛特利一边的决定是正确的，主要是因为这位土耳其大亨引入蒙特拉作为"我们就像兄弟一样，"他后来透露。"他非常爱我。没有我的同意，他哪里也不去。

从目前的情况来看，桑切克站在巴洛特利一边的决定是正确的，主要是因为这位土耳其大亨引入蒙特拉作为阿伊巴的替代者。

在土超赛季的前三场比赛中，代米尔体育只拿到了两分，然而现在他们排在积分榜第四位。巴洛特利发挥了自己的作用，他出场20次，其中15次首发，打进8球。

不得不说，蒙特拉到目前为止已经巧妙地处理了这种情况，通过挖掘巴洛特利再次代表意大利的愿望，使他发挥出了类似最好的状态。

"在他的职业生涯中，马里奥为自己创造了一个形象，他必须接受它，"蒙特拉在12月告诉够力足球。

"但他已经成功地适应了我们的战术体系，他的身体状况正在一天天改善。"

这也是曼奇尼在赛季开始前最关心的问题之一。

他从来没有怀疑过巴洛特利的技术能力，但他想知道他是否有能力让自己恢复状态，去年他们谈话时，他向这位前锋充分说明了这点。

巴洛特利坦然接受，他要重新获得主教练的信任还有很长的路要走，在他们一起在曼城的时候，他曾多次激怒了主教练。但是，到了去年11月，他已经在乐观地谈论重回国家队的问题。

这是因为意大利队在最后两场世预赛中战平了瑞士和北爱尔兰，拱手让出了他们晋级世界杯决赛圈的资格。

因此，意大利现在必须击败北马其顿，然后在决赛中击败葡萄牙与土耳其之间的赢家，才能在卡塔尔锁定一个席位。

由于失去了他们最好的攻击手基耶萨，意大利晋级的前景被进一步蒙上隐隐，所以现在人们担心的是，球队将依靠谁来进球。

当然，许多意大利人也在问："为什么总是巴洛特利？”每当他们遭遇进球荒时，他的名字就会被提起。

他已经毁掉了许多关系，但他之所以回到国家队，是因为其他人在他缺席的情况下没能站出来。

正如他的兄弟依诺克在接受Notizie.com采访时指出的那样："我们不是像法国那样的球队，他们拥有本泽马、姆巴佩和吉鲁这样的球员。”

"恕我直言，对于意大利来说，我们在进攻方面没有这样的选择。这就是为什么像巴洛特利这样的人不能被忽视，即使只是作为球队的一部分。”

他是否值得这次自我救赎的机会？有些人认为不值得。毕竟，他现在甚至不是土超联赛的头号射手。

不，巴洛特利只在射手榜上排名第七，比前切尔西前锋巴舒亚伊少一个，和曼联旧将迪乌夫一样多。更重要的是，他的射门转换率（11.1%）比土超前20名射手中的任何其他球员都差。

甚至依诺克也承认，他的兄弟只真正发挥了"30%的潜力"

"听着，他永远不会做因莫比莱和贝洛蒂做的事，"依诺克承认。"他不是一个为球队努力工作的人，但他有其他的特点，可以凭空创造一个进球。”

"对于一支缺少进球的球队来说，他将是最理想的。"

而这确实是这一切的关键所在。巴洛特利可能是替补席上的一个不错的选择，仅仅是因为他是如此的不可预测。他的队友们往往不知道他下一步要做什么，但他的对手也不知道。

我们知道的是，巴洛特利回来了，他有机会得到救赎。

这是一个巨大的风险，因为正如阿伊巴说的那样，无论巴洛特利是否上场，他都可以造成问题。

罗杰斯在巴洛特利身上押注的结果很糟糕，而意大利真的希望曼奇尼这一次可以赌对。