巴洛特利：得知我回归布雷西亚 我妈哭了

这位前曼城和利物浦前锋已经满怀激情地回到了他的家乡，并决心取得成功。

马里奥·巴洛特利透露，当他的母亲听说他有机会为家乡的布雷西亚俱乐部签约时，不禁潸然泪下。

据报道，在与巴西豪门弗拉门戈的谈判破裂后，这名前锋与意甲俱乐部签订了一份为期三年的合同。

这名29岁的球员在上个赛季末与马赛的短期合同到期后成为自由球员。

这意味着在法国待了三个赛季后，他将回到祖国意大利，并带着感情来到这座他度过童年大部分时光的城市。

巴洛特利透露，对他的养母西尔维娅来说，这是一个特别感人的时刻。西尔维娅从巴洛特利三岁起就开始照顾他。

巴洛特利说:“当我告诉她我可以回到布雷西亚踢球时，她哭了。我征求她的意见，但她哭了。”

这位意大利前锋也否认了关于他将很难在新俱乐部复制他以前的状态的说法。

“看来你比我更害怕我的失败。”他补充道：“我不害怕，一点都不。我很好，我很平静。这是我的家。”

在他效力AC米兰期间，巴洛特利成为了种族主义辱骂的目标，而种族主义辱骂近年来一直困扰着意甲。

“我不知道会发生什么。”当被问及意大利足球中的种族歧视时，他说。“我希望事情不要像过去那样发生。”

巴洛特利在马赛的15场比赛中打入8球，然而，由于财政上的限制，俱乐部无法提供给他一份长期合同，他在赛季末离队。