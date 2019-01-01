巴洛特利因意甲种族歧视法不责众情况而愤怒

前意大利国脚在联赛遭遇丑陋的一幕时，被队友和对手阻止了离场。

上周日，在布雷西亚与维罗纳的意甲比赛中，马里奥·巴洛特利再次遭受种族歧视，他几乎暴怒离场。

这位意大利国脚在他的职业生涯中一直是攻击的目标，在联赛对阵本特戈迪球场的比赛中，他再次被看台上的球迷针对谩骂。

这名29岁的球员将球踢向人群后，被队友和对手劝住不要离开赛场。

裁判随后暂停比赛，并通过公共广播系统宣读了一份声明，试图平息事态。

巴洛特利后来为布雷西亚打进了一个安慰球，他们以1-2失利后排名进入倒数三名，而巴洛特利还在伤停补时阶段被出示了红牌。

在职业生涯的大部分时间里，这位经常行为出格的球星一直在与长期以来对他的种族歧视作斗争，在2009年国际米兰与尤文图斯的比赛中1-1战平时的歌曲就是一个较早的例子。

尽管这名前锋的职业生涯以场外和场外的奇葩事件为标志，一开始他试图摆脱这种情况，但在2012年欧洲杯上，他遭到了克罗地亚和西班牙球迷的辱骂。

美国网站Stormfront对他的宗教信仰进行了额外的攻击，导致他在意大利被禁赛，而次年米兰的一场比赛也因罗马球迷的行为而暂停。

在为曼城和尼斯效力期间，他依然遭受了种族歧视，而科西嘉的巴斯夏队被勒令进行三场闭门比赛，原因是他们的球迷又在唱带有歧视意义的“猴子歌曲”。

今年早些时候，巴洛特利站出来为尤文图斯的年轻球员莫伊塞·基恩辩护，因为他在四月与卡利亚里的一场意甲比赛中也受到了种族歧视。

他进一步批评了列奥纳多·博努奇，因为这位意大利后卫似乎在暗示是基恩煽动了这件事，并在Instagram上写道：“告诉博努奇，他很幸运我不在那里。他没有为你辩护，而是在责怪你？哇，我真的很震惊。”