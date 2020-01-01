巴拉克：哈弗茨应留在勒沃库森 想去拜仁必须学会绝境求生

这位拜仁名宿建议自己的后辈能继续留在勒沃库森一段时间，必须做好激烈竞争的准备再加盟拜仁。

德国球星巴拉克表示，哈弗茨至少目前应该克制住离开勒沃库森加盟拜仁慕尼黑的冲动。

20岁的哈弗茨一直被认为是德国足球未来的中流砥柱，他在17岁时就进入了勒沃库森一线队首发，在这个过程中打破了无数记录。

这名中场球员的成长速度似乎超过了所有人的预期，勒沃库森很难继续留下这位天才新星。据报道，他已经成为了包括拜仁和利物浦在内的许多世界顶级俱乐部的目标。前利物浦球星迪特马尔·哈曼甚至建议自己的老东家应该把凯·哈弗茨视为头号引援目标，而不是另一位德国国脚——蒂莫·维尔纳。

其他球队

有报道称勒沃库森已经将这位德国国脚标价至少1亿欧元，哈弗茨与药厂的现有合同将持续到2022年。尽管在2002年，巴拉克曾离开勒沃库森加盟了拜仁，但他对这位可能走自己老路的后辈提出了警告。

“任何地方都需要他这样的球员，但我认为他在勒沃库森更受欢迎。”这位前中场球员告诉《体育图片报》。

“那里的条件非常适合一些天才年轻球员和他们的进一步发展。勒沃库森踢球方式很精彩，也有着完备的训练设施。在这里你可以犯错，而且不会成为批评的焦点。这一点是值得一提的，他们为球员提供了一个好的环境。”

“当然，像哈弗茨这样的球员肯定想参加欧冠比赛，所以对勒沃库森来说，获得下赛季的欧冠资格是很重要的。”

巴拉克并不怀疑哈弗茨的能力——相反，他认为20岁的哈弗茨已经没什么在比赛中的不足之处了，但他认为一名球员必须做好准备，因为拜仁是一个要求更高、更具挑战性的地方。

“作为一名足球运动员，他拥有着一切，但如果我们谈论拜仁，如果你想迈出自己职业生涯的下一步，你也必须为这样的挑战做好准备，以便在这样一个充满激烈竞争的环境中生存下来。”

“这将真正考验他，他必须衡量清楚，然后再决定什么时候采取下一步行动。”

在德甲因新型冠状病毒疫情而进入停摆之前，哈弗茨总共斩获了6球5助攻，帮助勒沃库森在德甲积分榜上排名第五。