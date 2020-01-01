巴拉克：切尔西欠缺经验 拜仁比他们更强

在分别效力过拜仁和切尔西的巴拉克看来，拜仁比切尔西更有希望在欧冠中更进一步。

切尔西将在2月25日主场迎来他们与拜仁的欧冠16强战首回合较量。兰帕德的球队在小组赛中以H组第二名的成绩完成晋级，H组第一名则是西甲劲旅瓦伦西亚。而拜仁小组赛六战全胜，其中还包括一场7-2客场血洗热刺的比赛，毫无疑问以小组第一获得16强席位。

德甲卫冕冠军目前仍保持着对于国内赛场的统治力。由于柏林赫塔和莱比锡此前均有不胜场次，拜仁已经重新回到德甲积分榜榜首。反观上赛季的欧联杯冠军切尔西，目前仅排在英超积分榜第四位。

前德国国家队队长巴拉克在切尔西和拜仁都享受了成功的职业生涯，他相信德甲巨人首回合虽然是在客场，但仍然拥有巨大优势。

其他球队

巴拉克说道：“拜仁是更被看好的一方，其中有很多原因。他们的经验能够很好地帮助他们。”

“切尔西的转会禁令让他们不得不倚重年轻球员。他们的主帅也是新手上路，缺乏经验。这对拜仁来说是巨大优势。”

“拜仁球员的表现也可以为他们加分。比起上个秋天，他们已经变得更加稳定。”

前德国国脚同时承认，随着年轻球员的崛起，兰帕德的切尔西潜力巨大。

他继续说道：“切尔西拥有一支年轻的球队，他们还有潜力等待开发。他们的阵容几乎是最年轻的，很像多特蒙德。”

在面对拜仁之前，切尔西还需要先应付与曼联的英超比赛，而拜仁也正在积极备战周五在安联球场与帕德伯恩的联赛。