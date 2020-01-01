巴托梅乌确认：巴萨考虑引进蝙蝠射手罗德里戈

红蓝军团的主席被问到关于西班牙前锋的问题，因为人们对一月份转会的猜测越来越多。

巴塞罗那主席巴托梅乌证实西甲冠军正在考虑引进巴伦西亚前锋罗德里戈·莫雷诺。

罗德里戈已经成为巴萨的目标，在苏亚雷斯报销赛季的受伤后，巴萨正在寻找进攻援军。

正如够力体育所显示的，阿森纳前锋奥巴梅扬被认为是一个理想的目标，然而枪手不愿意谈判意味着这不大可能发生。

西班牙国脚罗德里戈被认为是一个更现实的选择，他本赛季为瓦伦西亚打进了四球。

当被问及越来越多的猜测时，巴托梅乌说：“我们不谈论其他球队的球员。但是罗德里戈的名字在教练的名单上。

“而且会来一个替代者。我不知道是来自巴塞罗那B队还是来自俱乐部外。我喜欢很多球员。”

巴萨队长和六次金球奖得主梅西也是人们谈论的话题。

2017年，梅西与巴萨续签了一份新合同，期限到2021年，西班牙豪门希望延长这名32岁球员的合同。

“只要他想，他就会在巴塞罗那结束。他和巴塞罗那的关系是永恒的。”

“他在这里还有很多比赛要踢。梅西还会在我们身边一段时间。”

周六在梅斯塔利亚0-2输给瓦伦西亚后，巴萨丢掉了他们在西甲的领先地位，这一结果标志着新主帅奎克·塞蒂恩掌舵以来的首次失败。

第二天，皇马以1-0击败了瓦拉多利德，在21场比赛后以3分的优势领先，但巴托梅乌坚持认为，在各项赛事中，巴萨都处于有利地位。

“我不担心。我们正在努力工作，”他补充道。“一切都是为了踢球，西甲和欧冠。”

“我们巴塞罗那的球迷担心我们的球队。我们刚刚输了，但是在国王杯对阵莱加内斯的比赛已经临近了，接下来是西甲。那些比赛不会停止。”

“我们有了一位新教练，我们对他的表现很有信心。”

巴萨目前正在准备周四对阵莱加内斯的国王杯16强比赛，三天之后他们将在西甲诺坎普迎来莱万特。