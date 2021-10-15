巴托梅乌：巴萨让梅西离队是个错误 他不仅仅是一个球员

这位前巴萨主席在2020年阻止了这位阿根廷球星离队，但他在第二年夏天以自由球员的身份加盟了巴黎圣日耳曼

巴托梅乌表示，巴萨让梅西在2021年夏天离开是一个错误，这位前巴萨主席声称，如果让梅西离队，他只会放球员美国大联盟或亚洲。

巴托梅乌在2020年就是采取这一立场的，当时这位六度获得金球奖的球员首次尝试离开巴萨，但巴萨拒绝放人。

由于财务管理不善，巴萨最终无法与梅西续约，这位历史上最伟大的球员自由转会离队，与法甲的巴黎圣日耳曼签约。

巴托梅乌承担了巴萨财政危机的大部分责任，他告诉《世界体育报》：“我一直认为，梅西留在巴萨这一点很重要，不仅因为他是世界上最好的球员，还因为他在财政和俱乐部方面的贡献。”

“让梅西离开是一个错误，他代表的不仅仅是一个足球运动员。”

当被问及2020年梅西给俱乐部发传真要求离队的事件时，巴托梅乌说道：“梅西想离开俱乐部，我们讨论过这个问题，我说不。”

“我一直认为梅西对我们的俱乐部很重要，巴萨对他也很重要，如果他离开，这将是一个严重的问题，就像我认为现在这样。”

“我告诉他，如果他想像哈维和伊涅斯塔一样去卡塔尔、中国或美国，我们可以讨论，我们会向他致敬并告别。但梅西当时还没有找到下家，他只是想要离开。”

“我们告诉他：‘我们希望巴萨成为你在欧洲的最后一支俱乐部。如果你以后想去另一个大洲，没问题，但我们希望你能继续留在这里。’”

“这就是2020年夏天的故事的一部分——我们告诉他我们想让他继续留队，他说他想离开，但不知道去哪里，而我总是问他想去哪里。”