巴托梅乌：巴萨曾接差点签下姆巴佩 教练组更喜欢登贝莱

巴托梅乌揭示了西甲豪门在引援方面的错误。

前巴塞罗那主席巴托梅乌指责俱乐部的其他人在2017年选择签下了奥斯曼·登贝莱而不是姆巴佩。

去年因法律问题遭遇当局调查而耻辱辞职的巴托梅乌近期告诉Tv3，教练组球员推荐球队签下登贝莱，因为这位法国国脚可以更好地拉开空间，

不过在无缘加盟巴萨之后，姆巴佩很快就在球场上兑现了自己的潜力，而登贝莱的职业生涯则因伤病严重停滞。

巴托梅乌说了些什么？

“我们曾经就姆巴佩的转会坐上了谈判桌，不过教练组成员们更喜欢姆巴佩，因为他们更想要一位能够拉扯出空间的球员。”巴托梅乌表示，根据《阿斯报》的报道。

对于现在受到批评的登贝莱和库蒂尼奥的转会，他告诉记者：“我们所操作的一些转会没有达到预期，而引进他们确实也花了很多钱，但这一切经常在足球世界出现。”

“当这两名球员签约时，所有人都在为他们鼓掌。库蒂尼奥来是因为伊涅斯塔要走了。他当时是英超联赛中表现最好的球员，而登贝莱的到来则是因为内马尔的离开。”

登贝莱近期遭遇的伤病

登贝莱目前正在因腿筋受伤而缺阵，他在2020年欧洲杯上遭遇了伤病，上周恢复训，但还没有确定何时重新回到一线队。

而他与巴塞罗那的合同将在明年夏天到期。

巴萨现在只能目视皇马签下姆巴佩吗？

与未能签下姆巴佩相比，更糟糕的副作用是，这位巴黎圣日尔曼前锋似乎正接近加盟这家加泰罗尼亚豪门的死敌皇家马德里。

姆巴佩从小就崇拜克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，现在他似乎已经准备好在明年夏天以自由身的身份前往圣地亚哥·伯纳乌继续自己的职业生涯，因为法甲班霸在8月份拒绝了西甲豪门的报价。