巴托梅乌：只要梅西准备好 巴萨就会与他续约

阿根廷队长目前的合同还有两个完整的赛季，但是红蓝军团不会强迫他同意新的合约条款。

巴塞罗那俱乐部主席巴托梅乌坚称，俱乐部将寻求与梅西续约，尽管他们并不急于将梅西与俱乐部续约。

梅西直到2017年11月才与巴萨签订了持续到2021年夏天的新合同。

但是他的表现并没有放缓的迹象——他是欧洲前五联赛中唯一一个本赛季进球数超过20个的球员。巴萨担心他可能会离开，因为他还有很多可以贡献。

不过，巴托梅乌不会强迫梅西接受新条款，而是等待梅西主动来和俱乐部谈续约问题。

“梅西的合同将在两年后到期，但考虑到他的表现，我们会让他再踢很多年。”他告诉记者说。

“梅西很聪明，他知道如何衡量事物。如果他感觉好，他会告诉我们的。”

“当他决定时，我们将续签合同。梅西是历史上最好的球员。”

梅西继续在诺坎普打破记录。本赛季早些时候，他成为首位在西甲联赛中攻入400球的球员，并继续帮助巴尔韦德的球队在积分榜上拉开差距。

他为巴萨一共出场664次打入581粒进球，目前与巴塞罗那的合同里有一款价值7亿欧元（6.15亿英镑 / 8.03亿美元）的解约条款。

这名阿根廷国脚之前曾说过他希望能够在南美结束自己的职业生涯，回到少年时代的纽维尔的老男孩队，但最近几年他也谈到了在巴萨退役的可能性。

目前，梅西的下一项任务将在周三进行，届时巴塞罗那将在西班牙国王杯半决赛的第一回合迎战皇马。

梅西在周六2:2战平瓦伦西亚的比赛中大腿受伤，在周末的比赛后，他被认为是这场国家德比中的不确定因素。

然而，他在周二恢复了训练，并入选了巴尔韦德的19人大名单，因为巴萨的目标是连续第五个赛季赢得这项杯赛。