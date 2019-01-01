巴恩斯：利物浦球员并没有多好 最重要的是信念

红军的传奇人物相信安菲尔德的精神力量已经带领他们走了很长一段路，他们的阵容和国内的对手之间几乎没有太多差异。

约翰巴恩斯声称，利物浦“没有比曼联、阿森纳或托特纳姆热刺更好的球员”，红军的成功建立在“更多的信念”之上。

克洛普的球队已经成为冠军联赛冠军和英超冠军的有力竞争者。

大量的资金已经投入到一个明星云集的阵容中，但是同样的情况也会发生在国内和欧洲战场的对手身上。

利物浦找到了一种让每个人都充分发挥自己潜力的方法，而老特拉福德和酋长球场的球员们则在为稳定和清晰的足球理念而奋斗。

巴恩斯相信这是红军和他们的竞争对手之间的区别，而不是任何实力上的问题，来自默西塞德的球员证明了用正确的心态是可以实现一些东西的。

位安菲尔德的传奇人物说：“利物浦并没有比曼联、阿森纳和热刺更好的球员。”

“他们拥有的是更多的和谐，更多的信念，团结和对主教练的信任。”

利物浦在2019- 2020赛季的努力使他们在英超积分榜上拉开了8分的领先优势。

顶级联赛的桂冠30年的等待可能很快就要结束了，但是上赛季红军付出了代价，他们发现在一个艰苦的赛季中任何事情都有可能发生。

人们普遍认为克洛普的球队在上个赛季比现在踢得更好，如今防守漏洞也带来了问题，但是巴恩斯声称，当积极的结果还在收集的时候，这已经没什么意义了。

这位前英格兰国脚补充道：“当然，我很高兴能以90分赢得今年的联赛冠军，但如果我们输掉三场比赛而以90分赢得联赛冠军，我不会说这是一个比上个赛季更好的赛季。”

“这是一个激动人心的时刻，因为我们现在给了于尔根支持。我们信任他，而且一直如此。”

“当你有那种和谐和团结，球迷、利物浦家庭或足球家庭，一般来说，你就可以成功。”

利物浦将在周六主场迎战布莱顿，然后德比战对阵埃弗顿，接着客场对阵伯恩茅斯；之后将在12月10日的一场关键的欧冠比赛中对阵萨尔斯堡。