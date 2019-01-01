巴尔韦德： 梅西的好胜心是他最强大的精神品质

巴萨主帅对这位五次获得金球奖的球员大加赞扬，他在西甲联赛中领衔进球榜，而且他的俱乐部也在积分榜上名列前茅。

巴尔韦德称赞了梅西的竞争实力，并称这位巴塞罗那超级明星是球队的最宝贵的资产。

梅西被认为是有史以来最伟大的球员之一，他在西甲豪门巴塞罗那队赢得了5个金球奖和32座冠军奖杯。

这位31岁的攻击手是巴萨历史上得分最高的球员，他在本赛季的各项比赛中攻入21粒进球，其中包括西甲联赛上最多的15粒进球。

阿根廷国脚还贡献了10次助攻，而的队友路易斯·苏亚雷斯在联赛得分榜上仅次于梅西。

巴塞罗那目前在积分榜上排名第一，比排名第二的马竞多得了3分，比排名第四的皇马多得了8分。

巴尔韦德说，他的明星球员的好胜心使他在各种竞争中脱颖而出。

“关于梅西，我最想强调的是他对球队的强烈责任感。”他告诉巴萨电视台，“每一场比赛、每一项杯赛都是如此。”

“他所做的事情不仅困难，而且反复……这需要巨大的精神力量。”

“我从未见过有谁具有如此惊人的好胜心态。”

主教练同时也对奥斯曼·登贝莱大加赞赏。

这名21岁的球员经历了2018年的痛苦挣扎，但在年底的时候又恢复了活力。在圣诞节前的最后四场比赛中，登贝莱攻入了三粒进球，其中包括在欧冠1:1战平热刺的小组赛时的唯一进球。

虽然巴尔韦德很高兴看到这名年轻球员能与西班牙豪门一起有所突破，但他仍然希望从这位前途无量的法国球星身上看到更多。

“我们总是说他是一个多么有天赋的球员。我们想在球场上看到那个天才。今年我们将看到他所能提供的很多东西，但我仍然希望他能提供更多。”

巴塞罗那周日将重返球场，与联赛排名第七的赫塔菲交手，他们期待着2019年的开门红。