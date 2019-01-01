大意不得 巴尔韦德：那不勒斯是一支危险的球队

意甲球队正在经历一段艰难的时期，但是巴塞罗那的主帅相信他们会威胁到他的球队在欧洲的雄心。

巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德强调，那不勒斯将是欧冠16强中危险的对手。

在周一的尼翁欧冠抽签中，巴塞罗那抽中那不勒斯，第一回合的比赛将于2月25日在圣保罗球场举行。

那不勒斯在国内经历了一个艰难的赛季，他们在周六主场-12输给帕尔马，排名第八，落后领头羊国际米兰和尤文图斯18分。

尽管联赛成绩不佳，导致安切洛蒂离开主教练的位置和加图索被任命，但那不勒斯在欧冠E组保持不败，是本赛季唯一在各项赛事中击败过卫冕冠军利物浦的球队。

巴尔韦德相信如果巴萨想要进入四分之一决赛，他们必须保持最佳状态，即使他们在季前赛中以4-0大胜对手。

“那不勒斯是一支危险的球队。”他告诉巴萨电视台：“很明显，他们没有经历最好的时刻。他们换了教练，必须一点一点地适应。我们将会看到他们的表现，以及每个人在二月的表现，但是毫无疑问，我们必须为比赛做好准备。”

“这将是一场气氛热烈的比赛，有一个很大的体育场，球迷们非常靠近。那都还好。从这个意义上说，我们已经习惯了在这种氛围下踢球，如果能体验一下那不勒斯作为一个城市的一切，那将是非常美妙的。”

与此同时，加图索已经承诺那不勒斯将在这场比赛中给自己一个强有力的证明。

“巴塞罗那是一支出色的球队，在两场精彩的比赛中，这将是一个巨大的挑战。”他说：“我们不会表现出恐惧。”