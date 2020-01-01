巴尔韦德：足球变成生意 超级杯在沙特踢只为钱

这项改制的赛事本周在中东开始了，但巴萨主教练对其动机并不满意。

巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德还没有被西班牙超级杯的财政变化所说服，他承认他更喜欢以前的模式。

西班牙超级杯传统上是西甲冠军和国王杯冠军在赛季初进行的两回合比赛，但在上赛季巴萨和塞维利亚在摩洛哥丹吉尔的踢了一场决胜的决赛后，西班牙皇家足球联合会进行了一次全面调整。

超级杯扩军至四支球队，联赛亚军和国王杯亚军都将获得参赛资格，这意味着皇家马德里和马德里竞技将加入巴塞罗那和瓦伦西亚的行列。接下来的三届比赛还将继续在沙特阿拉伯举行。

许多人批评西班牙足协将比赛带到沙特阿拉伯的决定，巴尔韦德暗示他倾向于旧模式，新模式只是为了赚钱。

“足球已经变成了一种生意，作为一种生意，它需要收入。”巴尔韦德在周四对阵马竞的半决赛前说：“这就是我们都在这里的原因。”

“这是一种完全不同于我们习惯的形式。这总是赛季第一个冠军和赛季的揭幕战，对我来说看上去很好。”

“它已经被改变了，让我们看看，一旦它发生，它将被审判。这很有趣，有四支不错的球队，但是从运动的角度来看，我不确定。”

“我们必须记住，我们所从事的足球是一项产业，我们需要寻找收入来源，就像这个国家有特殊的内涵一样，我们去年也在摩洛哥踢过球。”

巴萨为周四的比赛做的准备并不顺利，周三的新闻发布会在他们的大巴在吉达迷路后被推迟了。

巴萨和马竞的胜者将在周日的决赛中对阵皇家马德里。