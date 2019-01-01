巴尔韦德赞扬格里兹曼：进球给了他安全感

据他的主教练所说，法国人的表现对巴塞罗那很重要。

巴塞罗那主教练巴尔韦德赞扬了格里兹曼在周日西甲战胜皇家贝蒂斯的比赛中取得的进步。

格里兹曼在诺坎普5-2战胜贝蒂斯的比赛中梅开二度，为巴萨打进了他的第一个进球。

梅西、苏亚雷斯和登贝莱因伤缺阵，这位前锋带领球队赢得了本赛季的第一场胜利。

巴尔韦德称赞格里兹曼在巴萨最需要的时候提供了帮助。

“我必须承认，由于我们的伤病，这对他来说是重要的一天。他的反应非常好。他进入中场帮助球队，并发挥了一定的作用。我们知道如果进攻球员回撤，我们有更好的机会获胜。更多的球员进球是至关重要的。格里兹曼的进球给了他一些安全感。”

梅西一直在努力从小腿伤势中恢复，但这位超级巨星前锋错过了与贝蒂斯的会面。

巴尔韦德在赛后表示，他绝不会让这位32岁的球员冒不必要的风险。

“没有积极的感觉。他的伤势还没有复发。我们已经说过我们不会催促任何球员。我们想避免的是旧病复发。”

由于缺失了这么多球员，巴尔韦德在比赛的最后阶段选择了16岁的安苏·法蒂，这名少年成为了俱乐部自1941年以来最年轻的出场球员。

“他有很多自信，去空位，面对一对一机会。”巴尔韦德说：“他是我用过的最年轻的球员，但是和老兵一样，我们关注表现，他能给我们带来好的表现，这就是为什么我给了他处子秀的机会。安苏让我们感到惊讶，因为他很有实力，我们会看到未来会发生什么。”