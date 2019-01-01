巴尔韦德质疑登贝莱红牌：很难听到他说西语

在4-0战胜塞维利亚的比赛中，巴萨有两名球员被罚下场，这让他们的教练感到很困惑。

巴塞罗那主教练巴尔韦德对奥斯曼·登贝莱在4-0战胜塞维利亚的比赛中拿到的红牌表示疑问，他声称法国人对西班牙语的掌握会限制导致他被罚下的言论。

登贝莱在比赛结束前两分钟被红牌罚下，因为他抗议巴塞罗那的新人罗纳德·阿劳霍领到红牌，而巴尔韦德说最后的处罚并没有反映出比赛的方式。

巴萨取得了各项赛事的四连胜，他们在上半场的8分钟内攻入3球，随后队长梅西在下半场的任意球帮助球队打进了第4球。卫冕冠军将与皇家马德里的积分差距缩小了2分，巴尔韦德赞扬了他的球队攻击线。

“我们比他们有更大的攻击力，这是关键。”巴尔韦德后来告诉记者：“结果是实质性的，但我们不必饶恕我们的对手。红牌？这是裁判的决定。每个人都有自己的观点。我看到的是一场相当干净的比赛。这似乎不是阿劳霍的错，但我总是看到一切都有利于我的球队。我不知道登贝莱可能对裁判说了什么，但我不认为这是一个很长的句子，因为很难听到他说西班牙语。”

塞维利亚主教练洛佩特吉称赞了球队的良好开局，吕克·德容浪费了三次让客队领先的机会。

但是巴塞罗那的统治表现让塞维利亚在过去四场西甲比赛中输了三场，洛佩特吉认为诺坎普的结果对他的球员来说太残酷了。

洛佩特吉说：“前30到35分钟是我们的（掌控）。我们有非常明显的机会，但是我们没有进球。在这种情况下，如果你不加以利用，足球的规律就会生效。”