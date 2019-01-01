巴尔韦德诺坎普未来成疑 阿莱格里等召唤

意大利人已决定离开意甲冠军的主帅之位并计划休息，但他可能会被吸引前往西班牙冠军。

据够力足球了解到，阿莱格里正在等待巴塞罗那的召唤，因为有人就巴尔韦德在诺坎普的未来提出了疑问。

加泰罗尼亚正在讨论对教练席上做出再一次的改变。

巴尔韦德已经承诺将合同延长12个月，但他极可能将没有机会看到新的合同的实现。

这是因为他被认为在2018-19赛季表现不佳，尽管他获得了有一个西甲冠军。

在国王杯决赛中输给瓦伦西亚的比赛后，巴萨错失了国内联赛的双冠王，而在半决赛对阵利物浦的比赛中，巴萨又以惊人的被逆转而淘汰出局。

体育总监佩普·塞古拉被认为将是那些为如此惨痛的失败付出代价的人们的其中之一。

他将离开，但忠实的球迷也对巴尔韦德失去了信心，这可能迫使他再次离开。

随着像阿莱格里这样的教练的出现在市场之中，相信将会有改变将会被做出。

在都灵执教了五年之后，他决定与意甲冠军尤文图斯分道扬镳。

这位51岁的教练打算休息一下，在谈到他的近期计划时，他说道：“当有机会的时候，我会回到教练席上，否则我会休息一年。”

“如果我有机会选择，我会选择一个我喜欢的球队。确定的邀约？仍然没有。现在谈论未来毫无意义。”

阿莱格里目前可能没有收到任何报价，但这种情况可能很快就会改变。

据了解，在诺坎普担任一个高知名度的职位将会吸引一个在自己的祖国度过了整个教练生涯的人。

没有一个意大利人曾经执掌过巴塞罗那，所以历史可以被改写。

他的足球哲学很适合加泰罗尼亚，因为红蓝军团希望将防守的稳固性和进攻的天赋结合起来。

阿莱格里已经和一些大牌球员合作过了，比如尤文超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，所以执掌梅西和他的球队是没有问题的。

目前双发之间还没有采取任何行动或接触，但巴尔韦德在巴萨的时间可能已经是在倒计时了，而阿莱格里可的12个月的休假也很快就要被迫缩短。