巴尔韦德警告皮克：别为了戴维斯杯而无心踢球

教练并不认为这位经验丰富的后卫已经失去了注意力，尽管他经常去马德里的魔力盒球场。

巴尔韦德对皮克在戴维斯杯的上的承诺没有任何疑虑，但他警告这位明星中后卫，如果他的注意力不在巴塞罗那，他将不会在对阵莱加内斯的比赛中上场。

皮克本周大部分时间都在马德里，原因是他的Kosmos公司参与了修改后的国际网球顶级团体赛。

西甲领头羊巴萨将于本周六客场挑战联赛垫底的莱加内斯，而巴尔韦德则一直在与皮克谈论他的额外活动项目。

“我和他谈过这个问题，我认为他很专注。”主教练瓦尔韦德说。

“如果我认为他的注意力不够集中，其他人就会上场。如果他身体状况良好，他将会出现在名单上。他有足球以外的问题。如果球员什么都不做，只会踢足球，他们就会受到指责。”

当被问及皮克是否被允许在周五再次前往马德里时，巴尔韦德回答说：“如果他去旅行，你会看到我们是否允许他去。我们就不要去烦他了，周六我们有一场重要的比赛。”

巴尔韦德也表示他对签下的格里兹曼的工作很满意，此前他在法国的表现比在巴萨更好。

格里兹曼本赛季为巴萨出场11次，攻入4球，3次助攻。巴尔韦德说这名前锋为球队贡献了很多。

“我看着我的球队，对我来说重要的是我如何看待球队，”他补充道。“我知道很多人都在关注格里兹曼，但他给了我们很多东西，包括表现、进球和比赛的清晰度。我们认为他可以给我们更多。”

奥斯曼·登贝莱本赛季在巴萨踢得起起伏伏，但在国际比赛日之前，他也参加了对阵布拉格斯拉维亚和塞尔塔的比赛。

巴尔韦德希望看到这位令人兴奋的法国队前锋在他的带领下进行一系列的比赛。

“我认为他在日常工作中保持连续性和得到上场时间是很重要的，”他说。“自从上个赛季对阵赫塔菲的比赛中他第一次受伤后，为了让他尽快复出所作出的努力就产生了反作用。”

“他有过几次不同情况的肌肉受伤，并没有表现出他想要展现出来的样子。”

“我们希望我们能开始获得一些有规律的节奏。”