巴尔韦德解君愁 老佛爷：我不知道博格巴是谁

皇马主席已经冷却了关于他有兴趣在未来几个月里引进这位世界杯冠军球员的言论。

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯否认了俱乐部试图签下曼联中场球员保罗·博格巴的猜测，他开玩笑说他不知道这位法国国脚是谁。

博格巴经常被和转会到西班牙首都联系在一起，自从他从尤文图斯高价回到英格兰后，他承受了大量的批评。

然而，这位白衣军团的领导仍然守口如瓶，没有透露任何关于追逐这位世界杯冠军中场球员的信息。

“我不知道博格巴是谁。”佩雷斯在沙特阿拉伯皇家马德里战胜同城对手马德里竞技后开玩笑说。

佩雷斯想要平息博格巴转会传闻的愿望可能是源于年轻天才中场费德里科·巴尔韦德的出现。

皇家马德里在夏季的疯狂消费中未能得到博格巴，这迫使主教练齐达内本赛季更频繁地使用这位21岁的球员。

到目前为止，乌拉圭人已经在所有比赛中出场21次，牢牢抓住了机会，在对阵马竞的决赛中表现出色，令人印象深刻。

佩雷斯毫不掩饰自己对这位年轻天才的喜爱，坚称他有能力将自己的名字刻在皇马的传奇中。

“（巴尔韦德）将成为皇马未来几年的巨星之一。”佩雷斯说。

考虑到博格巴的转会费可能很高，巴尔韦德的出现意味着皇马可以把他们可观的财政资源转到其他地方，并有可能引进巴黎圣日耳曼球星姆巴佩。