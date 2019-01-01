巴尔韦德盛赞梅西：就是累坏了也能帮到你

巴塞罗那教练很高兴他的明星球员回来了，但承认他还远远没有达到最佳状态。

巴塞罗那主教练巴尔韦德赞扬了梅西在巴萨后来居上战胜国际米兰的比赛中所发挥的作用。

周三，梅西伤愈复出，帮助西甲冠军巴萨在诺坎普2-1战胜国际米兰。

这是巴萨队长本赛季的第二次首发，他在对阵比利亚雷亚尔的比赛中大腿受伤，错过了与赫塔菲的比赛，他助攻苏亚雷斯在第84分钟取得制胜球。

在赛后谈到梅西的表现时，巴尔韦德强调说，即使梅西不是百分百健康，阿根廷人仍然可以改变比赛。

巴尔韦德对记者说：“这是他参加的第一场打满全场的比赛，也是一场体力负担沉重的比赛。不管怎么踢，他就是累了也能帮到你。梅西还没有像其他人一样备战季前赛，所以他必须迎头赶上。最后他踢了一场精彩的比赛，但他比开始时更累了。”

苏亚雷斯的梅开二度让批评他的人哑口无言，他在最近两场比赛打进三球。

“前锋生活在危险地带。”巴尔韦德说：“他们在最困难的区域踢球，因为他们总是被防守球员包围，需要解决他们面对防守球员的情况，所以这很困难。有时你无法成功，就像一周前，但他在西甲进了一球，在欧冠进了两球。路易斯已经探索了很长时间他的能力，所以他一直在这样做。”

巴萨本赛季在巴尔韦德的执教下一直缺乏说服力，而西班牙主帅也意识到这场胜利的重要性。

他说：“这当然是一场重要的胜利，因为这是一场非常重要的比赛，考虑到第一个比赛日之后以及接下来的比赛，小组的积分榜是很紧凑的。从第一分钟开始，你们就看到了这场比赛对两队的重要性，因为我们都展示了自己的实力。我希望这次逆转能对我们接下来的比赛有所帮助。”