巴尔韦德：法蒂非同寻常 但我们不会让他膨胀

在梅西缺席的情况下，这位16岁的前锋在7分钟内为球队贡献了一个进球和一个助攻。

安苏·法蒂在周六巴塞罗那5-2大胜瓦伦西亚的比赛中扮演了关键角色。赛后，主教练巴尔韦德难以找到合适的词语来形容这位年轻球员所带来的轰动效应。

16岁的法蒂是他第一次在西甲首发，他充分利用了其他主力缺阵的机会，与安托万·格里兹曼和卡莱斯·佩雷斯一起在锋线上表现出色。

这名年轻球员开场仅用了两分钟就破门得分，随后又为弗兰基·德容助攻，巴萨在开场10分钟内就以2-0领先。

所有的目光都集中在法蒂身上，他本赛季在西甲联赛中已经有两个进球；巴尔韦德承认，这个孩子的出现让他大吃一惊。

“为巴萨踢球对任何人来说都不容易，更不用说像安苏·法蒂这样年轻的球员了……他打进第一个球，助攻第二个球，这是不寻常的。”教练在终场哨声后告诉记者：“一切都会正常化，我们对他了解自己很感兴趣，他意识到这非常复杂。无论你在哪里，赢得自己位置的球员就是那个踢球的人，这不是什么秘密，教练希望球员站出来；如果他们还年轻，精力充沛，你就会用他们。安苏有适合我们的能力，我们会看到他的潜力。”

法蒂在巴萨的惊人开局不可避免地引来了人们将他和梅西比较，梅西也在18岁之前进入了巴萨一线队。

然而，巴尔韦德希望淡化这些联系，并希望他的新感觉集中在自己的比赛上，不希望他像气球一样膨胀。

“我不关心安苏·法蒂的开局和梅西的相比如何。”他补充道：“我们知道气球会开始上升，但我们会让它漏气，这取决于我们如何保护球员。”

周六的胜利使得巴萨在西甲排名第四，落后领头羊马德里竞技两分。马竞在0-2输给皇家社会的比赛中丢分。