巴尔韦德：法蒂并非最佳状态 但他是天生射手

巴萨主帅相信，在与国米的欧冠比赛中完成破门的小将法蒂，拥有与生俱来的杀手嗅觉。

当地时间周二晚间的比赛，孔蒂的球队坐镇主场迎接小组第一巴萨的到访。上半场客队凭借卡洛斯-佩雷斯的进球先拔头筹，尽管卢卡库在中场结束前扳平比分，但比赛最后阶段，年仅17岁的加泰射手法蒂在禁区弧顶打出一脚世界波，最终帮助巴萨客场2-1战胜国米。

同时凭借这粒进球，法蒂也成为了欧冠历史上最年轻的进球球员。

这位小将本赛季已经有三球进账，主帅巴尔韦德对他的惊人天赋也是赞不绝口。

赛后的新闻发布会上，巴尔韦德说道：“他们（法蒂和佩雷斯）都是今年才升入一线队的。他们都是年轻球员，特别是安苏（法蒂）真的非常年轻。”

“这场比赛非常激烈，特别是对于佩雷斯而言，因为对手有丰富的防守经验，而他才刚刚起步。不过他还是打入了一粒进球，因为他的触球真的很棒。”

“安苏身体上有一点问题，他有些许不适，但他生来就是当射手的料。”

巴萨在此战之前就已经确定了一个欧冠16强席位。而国米由于不敌巴萨，被另一边赢球的多特反超，无缘晋级。

巴尔韦德也强调了欧洲赛场对于加泰俱乐部的重要性。他们上一次捧起大耳朵杯还是在2015年。

“在这项赛事中，我们要为俱乐部承担起很大的责任。”

“我们已经表明我们的态度，我们要在所有赛事中取胜，今天的比赛结果并不在意料之外。”

顶住赛季初的质疑，巴萨在巴尔韦德的带领下目前已经位列积分榜榜首，并且在最近六场各项赛事的比赛中取得全胜。

现在，巴尔韦德还期待着他们可以在周六对阵皇家社会的比赛中，继续连胜的势头。

“我们状态很好。但我希望在这条路上走得更远。”