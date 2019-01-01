巴尔韦德：梅西被阿根廷征召对巴萨不是问题

这位明星前锋周四被征召回到了国家队，尽管他的俱乐部教练拒绝称这是一次困扰。

巴塞罗那主教练巴尔韦德并不认为梅西被召回阿根廷国家队会给巴塞罗那带来问题。

今年8月，梅西因在阿根廷美洲杯半决赛输给东道主巴西后，指责南美足协腐败，被南美足协禁赛并处以5万美元罚款。因此，这位巴萨的王牌错过了阿根廷过去的四场友谊赛——但他在周四入选了最新一期的国家队阵容，将对阵巴西和乌拉圭。这两场比赛本月将分别在沙特阿拉伯和以色列举行。

梅西本赛季一直饱受伤病困扰，一些人认为他重返阿根廷国家队可能会对巴塞罗那不利，尽管巴尔韦德的语气似乎暗示着一丝沮丧，但他拒绝直接称梅西重返国家队是一个问题。

“看，我们知道如果梅西能出场，他很有可能被召进国家队。”巴尔韦德周五告诉记者：“由于停赛，他没有入选（阿根廷国家队），但现在一切都过去了，他回归阿根廷是很正常的。这是我们所接受的，他也接受。我不认为这是一个困扰。”

后卫塞缪尔·乌姆蒂蒂在过去的18个月里饱受伤病的折磨，自上赛季开始至今只参加了15场西甲联赛。他本赛季唯一的出场是上个月对阵埃瓦尔的比赛，之后他又一次膝盖受伤，尽管巴尔韦德暗示他有可能在周六对阵莱万特的比赛中上场。

“让我们看看他在今天（周五）的训练中表现如何，”瓦尔韦德说。“他去年的健康问题一直困扰着他，这就是他不能经常上场的原因。希望我们能一劳永逸地解决这个问题，这样他就能更经常地上场比赛，但另一件事是争夺位置。朗格莱踢得很好。他是一个绝对可靠的球员，在他所做的事情上非常职业。他已经习惯了他的位置。上个赛季刚到不久，他就为塞缪尔做了很好的后备，法国队也知道他踢得有多好。”