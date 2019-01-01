巴尔韦德：梅西的话总被曲解 他在巴萨的未来没有疑问

巴萨主教练表示，阿根廷人对俱乐部的承诺是毫无疑问的，他并不担心对这位球星未来的猜测。

埃内斯托·巴尔韦德认为梅西关于他在巴塞罗那未来的评论被夸大了，他坚持认为阿根廷人的承诺是毋庸置疑的。

在本周出版的《体育》杂志的采访中，梅西表示他不打算离开俱乐部，尽管他的承诺是建立在继续取得成功的前提下的。梅西在2017年签署了一份为期四年的合同，但协议中包括一项条款，允许他在每个赛季结束后自由转会。

然而，巴尔韦德坚信梅西的话被误解了，尽管巴萨主教练承认他无法控制球员们在媒体上的言论。

“我不想看。”当被问及梅西的言论是否暗示巴萨球星与俱乐部董事会之间存在分歧时，巴尔韦德在新闻发布会上说：“他很自然地表达自己，然后人们往往会曲解他所说的话。他说的每句话，人们都试图从他的话中挤出每一个隐含的意思。我想他只是想把事情自然地表达出来，我不认为我们需要担心。我不认为他的未来有任何疑问。俱乐部将决定是否留下哪些球员，但我不认为有任何担忧，当然我也不担心。”

梅西曾被期待能及时从小腿伤势中恢复，并在对阵瓦伦西亚的比赛中出场。然而，巴尔韦德承认伤势比预想的要严重，梅西也不太可能在周二的冠军联赛对阵多特蒙德的比赛中上场。

“伤疤裂开了一点，所以它告诉我们，我们需要多加小心。”巴尔韦德说：“我想他很快就会回来的。但是星期二，我不知道，可能晚些时候。当然，他对我们来说是一个非常重要的球员，我不能否认这一点，但也有一些时候他没有上场，而我们在比赛中表现得很好。他是世界上最好的球员，所以我们希望他尽快回来，但我们希望他能完全康复，而不是让他回来后再顾虑其他事情。人们总是会注意到梅西的缺席，但这也意味着其他球员有可能提高自己的比赛水平。我们在对阵皇家贝蒂斯的比赛中看到了这一点。我们知道要替换梅西有多难，我们需要保证球队在他缺席的情况下仍然能够保持竞争力。”