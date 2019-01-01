巴尔韦德：梅西更强了 他让破纪录看起来很简单

这位巴塞罗那教练承认他的阿根廷前锋在创造了又一个里程碑后，令打破纪录看起来太容易了。

随着周三欧冠的胜利，主教练巴尔韦德对巴塞罗那破纪录的超级巨星大加赞扬，称莱昂内尔·梅西一天比一天进步。

梅西巴萨客场2-1击败布拉格斯拉维亚的比赛中的进球创造了欧冠新纪录。

这位巴萨队长在第三分钟的进球使他成为了第一个连续15个赛季在欧冠联赛中进球的球员，同时他也追上了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和劳尔，在33个欧冠对手上取得进球。

巴尔韦德在赛后透露，梅西某程度上变得更好了，打破纪录看起来太容易了。

“他是可以决定任何比赛的球员。我们每天都能看到他甚至比以前更好了。不可思议的莱奥（梅西）又创造了一项纪录。它们说起来容易，似乎很自然，但却很难实现。”

塞尔吉奥·布斯克茨赛后也对梅西赞不绝口，他很高兴看到梅西在最近的伤病后再次复出。

“由于伤病，他本赛季开局很艰难。他是我们踢法的基础，他经历了很多。”他说：“他正在找回自己的节奏，但这不会花他很长时间，因为他是世界上最好的。”

这场胜利见证了巴萨在三场比赛中拿到7分，领先于国际米兰和多特蒙德三分，而巴尔韦德并不认为周三的胜利是完美的。

“这些比赛，你必须知道怎么踢。”他说。“我们在客场缺乏平和的心态。我认为我们比他们有更大的机会。你总是想从第1分钟到第90分钟统治比赛。今天我们吃到了苦头，我们不时地吃到苦头。有时候，你难以避免深入泥潭，并为某些情况防守。”