巴尔韦德暗示比达尔可离队：巴萨有很多中场

当被问及这名智利中场的未来时，这位巴尔韦德表示将拭目以待。

巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德在一月份为阿图罗·比达尔的离开打开了大门，他承认西甲冠军有很多中场球员。

比达尔已经和意甲的国际米兰联系在一起，因为这名巴塞罗那中场在诺坎普的比赛时间很紧张。

32岁的智利中场本赛季在所有的比赛中出场14次，但只有4次首发，新签下的弗兰基·德容与塞尔吉奥·布斯克茨和阿图尔组成了中场三人组。

在周六对马洛卡的比赛前，巴尔韦德告诉记者：“比达尔是我们的球员。我们和他在一起很开心。有这么多的谣言。我们明天再看他是否上场。当一月份转会窗口到来的时候，我们将会看到会发生什么。”

“一月有很多事情要做，但我们确实有很多中场球员。”巴尔韦德说：“有些球员踢得比其他人多，但他们都是必需的。”

伊万·拉基蒂奇是另一名在巴塞罗那前途未卜的中场球员。据报道，拉基蒂奇是国际米兰和前东家塞维利亚的目标，他本赛季只在西甲首发了两次。

“他在很多方面都是一个可靠的球员，”巴尔韦德补充道：“就像有些时候他没有打比赛一样，他继续（以同样的强度）训练以抓住机会。他（在前两场比赛中）踢得很好，我们对此很高兴。我们将在接下来的几场比赛中拭目以待。他已在困难时期崛起。”