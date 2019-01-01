巴尔韦德无情无义？球员转会即断绝联系
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25岁的西班牙中场在今年夏天离开了效力三年的巴萨，投奔另一家西甲俱乐部塞尔塔。据报道这桩转会的费用约为1300万欧元，附加300万欧元的浮动条款。
丹尼斯-苏亚雷斯在2011年加盟曼城前就曾效力于塞尔塔俱乐部。虽然此前他被认为有可能在离开巴萨后转会瓦伦西亚，但现在看来他更愿意回到职业生涯起步的地方。
不过在接受Cadena SER采访时，这位前巴萨球员表达了自己对于红蓝主帅巴尔韦德的不满。
当被问及他是否在离开诺坎普后还与巴尔韦德联系过，苏亚雷斯说道：“巴尔韦德一条信息也没给我发过。马塞利诺（瓦伦西亚主帅）？他祝我好运。”
并且苏亚雷斯还透露了自己为什么没有选择瓦伦西亚的原因，他继续说道：“马塞利诺一直在给我打电话告诉我情况是什么样的，我本来为了去瓦伦西亚放弃了很多，但我拒绝了他的合同，因为他们还要我放弃更多。”
重返塞尔塔也许能给西班牙国脚一个重回正规的机会，他也希望能够回馈自己收到的信任。
苏亚雷斯继续说道：“我一直希望有朝一日能够回来，今年这成为了现实。上赛季遭遇许多伤病之后，我真的希望能够打上比赛。”
“我现在希望再次享受足球，自从我来到塞尔塔，我就感到很开心。这里我能看到我的队友们，俱乐部的人，以及球迷，他们都希望你能感受到自己的重要性，我希望回报这样的信任。”
塞尔塔的西甲新赛季首站将是在本周六主场迎战皇马，而巴萨则是周五客战毕巴。