巴尔韦德无情无义？球员转会即断绝联系

丹尼斯-苏亚雷斯在这个夏天离开诺坎普加盟塞尔塔，但他抱怨转会完成后甚至没有得到巴萨主帅巴尔韦德一星半点的关注。

25岁的西班牙中场在今年夏天离开了效力三年的巴萨，投奔另一家西甲俱乐部塞尔塔。据报道这桩转会的费用约为1300万欧元，附加300万欧元的浮动条款。

丹尼斯-苏亚雷斯在2011年加盟曼城前就曾效力于塞尔塔俱乐部。虽然此前他被认为有可能在离开巴萨后转会瓦伦西亚，但现在看来他更愿意回到职业生涯起步的地方。

不过在接受Cadena SER采访时，这位前巴萨球员表达了自己对于红蓝主帅巴尔韦德的不满。

当被问及他是否在离开诺坎普后还与巴尔韦德联系过，苏亚雷斯说道：“巴尔韦德一条信息也没给我发过。马塞利诺（瓦伦西亚主帅）？他祝我好运。”

并且苏亚雷斯还透露了自己为什么没有选择瓦伦西亚的原因，他继续说道：“马塞利诺一直在给我打电话告诉我情况是什么样的，我本来为了去瓦伦西亚放弃了很多，但我拒绝了他的合同，因为他们还要我放弃更多。”

重返塞尔塔也许能给西班牙国脚一个重回正规的机会，他也希望能够回馈自己收到的信任。

苏亚雷斯继续说道：“我一直希望有朝一日能够回来，今年这成为了现实。上赛季遭遇许多伤病之后，我真的希望能够打上比赛。”

“我现在希望再次享受足球，自从我来到塞尔塔，我就感到很开心。这里我能看到我的队友们，俱乐部的人，以及球迷，他们都希望你能感受到自己的重要性，我希望回报这样的信任。”

塞尔塔的西甲新赛季首站将是在本周六主场迎战皇马，而巴萨则是周五客战毕巴。