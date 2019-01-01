巴尔韦德拒谈内马尔：周一赶紧到来吧

这位巴萨主帅已经对讨论内马尔回归感到厌烦，同样他也不想思考拉基蒂奇转会大巴黎的可能性。

尽管几个月来一直有消息称巴萨和大巴黎正在进行谈判，但时至今日，巴西球星仍然没有重回西甲的苗头。

根据来自西班牙的最新报道透露，由于大巴黎并不打算降低他们的要求，巴萨已经放弃了在这个转会窗重新签回内马尔的希望。就在两年前，法甲冠军用当时第一高价将内马尔带回了王子公园。

巴尔韦德希望拉基蒂奇和登贝莱都能够留在球队当中，而令他高兴的是，周一转会窗截止日马上就要到来了。

在周六与奥萨苏纳的比赛前，巴萨主帅告诉记者：“我真的无比期待那一天的到来，我们可以给一切放个假。”

“在内马尔的问题上，我没什么可说的。他是另一支球队的球员。我们尊重我们的对手，我们会看看接下来将发生什么。”

而就拉基蒂奇的问题，巴尔韦德补充道：“他是位顶级球员，并且在这里效力了很长时间。我没有理由认为他会离开这里。”

同样巴尔韦德也被问到了关于登贝莱的问题。这名球员之前因为伤病无缘上场，他必须尽快恢复健康并且保持住状态，才能真正赢得在加泰罗尼亚的一席之地。

“现在，他还有伤。我们会继续等待。我不会评论关于登贝莱的任何事。”巴尔韦德回答到。

另一位被认为即将离队的球员是左后卫米兰达，沙尔克主帅瓦格纳周五已经确认，这名小将正在德国等待租借转会的最终完成。

巴尔韦德补充道：“去年我们把他作为我们左后卫的第二选择。他能力出众，并且他必须继续提高自己，所以他可以回来。这都取决于他自己。”