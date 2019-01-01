各生欢喜 巴尔韦德：库蒂尼奥上赛季就想走了

巴萨主教练被问及这位中场球员被租借到德国冠军拜仁慕尼黑的计划。

据巴尔韦德透露，上赛季末，菲利佩·库蒂尼奥想离开巴塞罗那，现在他准备以租借的方式加盟拜仁慕尼黑。

巴萨和拜仁周五确认，库蒂尼奥将在2019- 2020赛季转会德甲冠军球队的协议已经达成，包括购买这名球员的选择权。

库蒂尼奥曾与巴黎圣日耳曼联系在一起，作为前巴萨球星内马尔可能的交易筹码。然而，在观看了球队负于毕尔巴鄂后，巴西人现在已经准备好前往慕尼黑。

路易斯·苏亚雷斯也遭遇了另一次挫折，他因伤提前离场。

在巴萨令人失望的西甲揭幕战结束后，当被问及库蒂尼奥的情况时，主教练巴尔韦德告诉Movistar:“上赛季联赛结束时，库蒂尼奥就有这样的想法。他已经接受了，祝他好运。”

在哈梅斯·罗德里格斯结束租借回归皇马后，库蒂尼奥的到来将会取代他的位置。

这位27岁的巴西国脚打进了5粒联赛进球，帮助巴萨在2018-19赛季保住了西甲冠军的宝座，同时他在所有的比赛中打进11粒进球。

库蒂尼奥将跟随另一名租借而来的球员伊万·佩里西奇加盟拜仁，尽管拜仁球迷对签下这名国米前锋的交易并不感兴趣，这位国米前锋是在曼城边锋萨内膝盖严重受伤后代替他加盟的。

拜仁在冬季转会期间也与哈德森-奥多伊联系紧密，尽管目前受伤的边锋在可预见的未来仍将留在切尔西。