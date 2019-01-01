各生欢喜 巴尔韦德：库蒂尼奥上赛季就想走了
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据巴尔韦德透露，上赛季末，菲利佩·库蒂尼奥想离开巴塞罗那，现在他准备以租借的方式加盟拜仁慕尼黑。
巴萨和拜仁周五确认，库蒂尼奥将在2019- 2020赛季转会德甲冠军球队的协议已经达成，包括购买这名球员的选择权。
库蒂尼奥曾与巴黎圣日耳曼联系在一起，作为前巴萨球星内马尔可能的交易筹码。然而，在观看了球队负于毕尔巴鄂后，巴西人现在已经准备好前往慕尼黑。
路易斯·苏亚雷斯也遭遇了另一次挫折，他因伤提前离场。
在巴萨令人失望的西甲揭幕战结束后，当被问及库蒂尼奥的情况时，主教练巴尔韦德告诉Movistar:“上赛季联赛结束时，库蒂尼奥就有这样的想法。他已经接受了，祝他好运。”
在哈梅斯·罗德里格斯结束租借回归皇马后，库蒂尼奥的到来将会取代他的位置。
这位27岁的巴西国脚打进了5粒联赛进球，帮助巴萨在2018-19赛季保住了西甲冠军的宝座，同时他在所有的比赛中打进11粒进球。
库蒂尼奥将跟随另一名租借而来的球员伊万·佩里西奇加盟拜仁，尽管拜仁球迷对签下这名国米前锋的交易并不感兴趣，这位国米前锋是在曼城边锋萨内膝盖严重受伤后代替他加盟的。
拜仁在冬季转会期间也与哈德森-奥多伊联系紧密，尽管目前受伤的边锋在可预见的未来仍将留在切尔西。