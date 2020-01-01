巴尔韦德对英超不感兴趣：实际上我想去澳大利亚

这位西班牙教练更感兴趣的是澳大利亚，而不是再次在欧洲考验自己。

前巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德说他更喜欢在澳大利亚工作而不是英超联赛。

巴尔韦德在1月份被巴萨解雇，尽管他带领西班牙豪门接连获得西甲冠军和西班牙国王杯以及西班牙超级杯的冠军。

考虑他的下一步行动时，巴尔韦德享受从足球休息，澳大利亚A联赛令人意外地成为了他的首选。

其他球队

“人们有时问我‘英超联赛怎么样？’然后我说‘实际上我想去澳大利亚’。”巴尔韦德说。

“足球生涯不会永远持续下去，有时你会想，你必须抓住机会，去陌生的地方生活。”

巴尔韦德还提到了前巴萨队长安德列斯·伊涅斯塔，他在2018年离开诺坎普加盟日本球队神户胜利船。

和伊涅斯塔一样，巴尔韦德渴望接受一种新的体验，并把日本作为另一个他渴望工作的国家。

“当安德列斯告诉我他要去日本时，我为他鼓掌。”巴尔韦德补充道：“我想‘哇，他会了解不同的文化和不同的人’，我对日本也很感兴趣。”

“你可以在日本拍出很棒的照片。有很多地方我想去。我们将会看到我最终会做什么，我还没有失业很长时间，所以我还不需要做任何决定，目前我还没有一个非常清晰的想法。”

“我可能会去国外的某个地方。事实上，我喜欢做奇怪的事情，所以我不会排除这种可能性。”

56岁的他曾两次成功执教希腊豪门奥林匹亚科斯，在127场比赛中获得5座奖杯。