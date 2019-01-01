巴尔韦德：在均势的比赛里 拥有梅西就是优势

教练高度赞扬了这位阿根廷球星，他在比赛还剩4分钟时攻入一球，帮助球队取得胜利。

在击败马德里竞技后，巴塞罗纳主教练巴尔韦德表示，拥有梅西总是一个巨大的优势。

梅西在第86分钟打入制胜一球，带领巴萨1-0战胜马竞，并在周日重返西甲联赛榜首。

巴萨在万达大都会球场与马德里竞技的比赛中并没有发挥出他们最好的水平，但是梅西的又一个神奇时刻确保了西甲冠军在积分榜上超越了皇家马德里。

在赛后被问及五次金球奖得主梅西时，巴尔韦德告诉记者：“在一场势均力敌的比赛中，拥有梅西总是一个巨大的优势。”

尽管巴萨在比赛中一度处于下风，但巴尔韦德对他的球队很满意。

“我喜欢一切。我们一开始就遭遇了困难，现在我们拿到了三分。我们现在不必去想那些不好的事情。”

巴尔韦德补充道：“你肯定会在这里吃苦头，但是我们赢了，并且得到了非常重要的三分，这才是最重要的。”

“我们预测到了马竞的首发。我们必须在前20分钟保持强势。他们每次攻击都造成破坏。随着比赛的进行，我们得到了更多的控制，双方都有明显的机会。我们下半场踢得更好。”

巴塞罗那的机构和体育关系主管吉列尔莫·阿莫尔称，梅西是“天才”的赢家。

“莱奥又回到了他的水平。”阿莫尔告诉Movistar：“这是双方都有机会拿下的比赛。马竞是一支出色的球队，本可以拿下比赛。这是相当公平的。在比赛中有几个阶段——马竞开局很强势，然后我们做出了反应，我们以一个良好的状态结束了比赛。在下半场我们控制并控制了比赛。我们没有让他们攻出来，最后是莱奥的天赋决定胜负的。”

这一结果意味着巴萨与皇家马德里的积分相同，但在净胜球上领先，两队领先第三名塞维利亚一分。