巴尔韦德厌倦谈论内马尔：该翻篇了

梅西质疑俱乐部是否尽了一切努力重新签下这位巴黎圣日耳曼球星，但主教练不愿谈论这名前锋。

埃内斯托·巴尔韦德希望从内马尔转会风波中走出来，因为他担心这会对巴塞罗那产生负面影响。

据传闻，这位巴西国脚渴望回到他的老东家，但在9月2日的转会最后期限之前，一切都没有实现。两年前，他以一份创世界纪录的合同加盟了法甲豪门巴黎圣日耳曼。

内马尔的未来仍然是一个热门话题，巴塞罗那球星梅西本周表示，他不知道他的球队是否已经尽一切可能把他的前队友带回诺坎普。

然而，在周五的新闻发布会上，巴尔韦德并没有心情讨论梅西的采访，他告诉记者：“这一切还没有结束吗？已经完了。我们一直在转会窗谈论内马尔，在比赛期间，现在我们仍然在谈论他。是时候翻开新的一页了。他是个很好的球员。几天前市场已经关闭了。他是一个出色的球员，我知道每个人都有自己的看法。谈论这些事情对俱乐部不利。我不喜欢它。我没有读采访。每个人都用望远镜看莱奥（梅西）。没有必要太过重视。”

有传言说巴塞罗那已经为巴黎圣日耳曼提供了现金加球员的报价，其中伊万·拉基蒂奇被认为是一个可能的筹码。

这名克罗地亚中场在巴萨的前三场西甲比赛中只能踢了44分钟的比赛，因为首发位置的竞争越来越激烈，但是巴尔韦德准备在接下来23天里的7场比赛进行轮换。

“我不认为他受到任何影响。”巴尔韦德说：“他没有理由那样想。我们有很多中场球员——如果拉基蒂奇不能上场，那就像阿图尔、比达尔、阿莱尼亚、罗贝托和布斯克茨一样。无论我不上谁都会有故事。很明显，他们不可能都参加比赛，而且还有位置竞争。塞尔吉奥·布斯克茨是固定的（首发），这更限制了机会。我们有时间开始思考，什么样的轮换是有效的，什么是无效的。”