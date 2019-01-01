巴尔韦德为大博阿滕加盟辩护：总是觉得有争议

凯文-普林斯·博阿滕转会巴塞罗那让很多人感到惊讶，但是巴尔韦德指出了他在转会市场上的一些记录。

巴塞罗那主教练埃巴尔韦德为凯文-普林斯·博阿滕的到来进行了辩解，他告诉媒体，他们对他执教期间的“所有”签约都持批评态度。

周一，博阿滕完成从萨索洛俱乐部不太可能的租借加盟巴萨，后者同时还拥有在球员效力期间以800万欧元（700万英镑/910万美元）买断的权利。

这项签约在世界足坛引起了广泛关注，很多人对巴萨选择签下这名经验丰富的中场感到惊讶，这名球员最近效力的三家俱乐部分别是萨索洛、法兰克福和拉斯帕尔马斯。

但巴尔韦德指出，媒体在他执教巴萨期间对他的报道通常是负面的，但很少被认为是失败的。

在周三对阵塞维利亚的国王杯四分之一决赛第一回合前，巴尔韦德对记者说：“自从我来到这里，所有的球员签约都是有争议的，然后……”

“关于比达尔、保利尼奥，然后你们在阿图尔的签约上发表了很多看法，他也给了我们一个很好的表现。事情总是以顺利结束。”

“穆尼尔的离开是俱乐部的事，我们希望球队的前锋一个赛季能进15球，但事实并非如此。博阿滕会和我们待几个月。”

“他了解这笔交易，一个球员，在其他位置取得了职业生涯，现在打9号，他知道西甲和他所扮演的角色。

“他可以上场，穆尼尔离开了，俱乐部认为他是最好的选择，我希望他能给我们很多帮助。”

博阿滕有时被指责态度有问题，但巴尔韦德坚持认为这名前加纳国脚在诺坎普会洗心革面。

“我们相信无罪推定。”巴尔韦德说，“我们不想和他有争执，但希望他能帮助我们进球。他在拉斯帕尔马度过了美好的一年。”

巴西边锋马尔科姆字最近被传会离开巴萨，据说包括热刺在内的一些俱乐部都对他感兴趣。

巴尔韦德承认了这名前波尔多天才球员可能离开球队，尽管他相信如果马尔科姆能全身心投入的话将有足够的天赋为巴萨效力。

"在1月31日之前，一切都有可能发生。"巴尔韦德说。“但是我们不能缺少球员。”

“有的球员踢得多，有的球员踢得少。马尔科姆必须为了更多的比赛而去奋斗，因为他有能力做到这一点。我们对他期望很高。”