巴尔韦德：下课讨论不可避免 但我会做好工作

这位55岁的主教练发现自己在诺坎普又一次承受着压力，在超级杯半决赛中，他的球队浪费了2-1的领先。

巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德表示，他并没有感受到外界对他未来在俱乐部的猜测所带来的压力。

他见证了自己的球队在周四晚上以2-3输给马德里竞技，迭戈·西蒙尼的球队将在西班牙超级杯决赛中对阵皇家马德里。

几个月来，俱乐部球迷的不满情绪一直在增加，现在又有传言说，更多糟糕的结果可能会导致巴尔韦德被解职。

“教练们总是带着努力工作和在每场比赛中付出一切的想法。”巴尔韦德赛后告诉记者：“我们知道足球是什么样的，总是有永久的不稳定。”

“当结果不好或你输了，就像今晚发生的那样，我想我们会讨论这个和其他事情。这是不可避免的，但我会做好我的工作。”

“我们主宰了比赛，但有些细节你不能忽视。”巴尔韦德补充道：“这是一场我们控制的比赛，我们在马竞进了第一个球后回到比赛。我们掌握了比赛的主动权，他们在两次进攻中扭转了局面。

“在我们不知道如何阻止比赛的情况下，他们取得了2-2的进球。他们在中路给了我们过多的防守压力 ，他们有快速前进的球员，他们的表现让我们吃惊。

“我不认为我们被击败了，但是在我们控制的比赛中有两种特殊的情况。

“当比赛似乎朝着我们的方向发展时，他们伤害了我们。我喜欢反超对手的感觉，但后来又向着另一方向发展。”

巴萨将在1月19日主场迎战格拉纳达。