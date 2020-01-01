巴尔达诺：没有人比瓜迪奥拉对世界足球的影响更大

这位1986年世界杯冠军得主表示，西班牙主帅对现代足球的影响不容忽视。

据前皇家马德里和阿根廷前锋豪尔赫·巴尔达诺称，瓜迪奥拉对世界足球的影响最大。

64岁的巴尔达诺在退役后开始从事新闻工作，最近还发表了一些评论。他认为，没有人比这位西班牙教练对足球的影响更大了。

巴尔达诺对尤尔根·克洛普最近几个赛季对利物浦的转变印象深刻，但他说他在曼城的对手仍然是更有天赋的教练。

其他球队

“利物浦不需要推测：这是一支即使防守时也会攻击你的球队，非常强壮，给人的印象是你永远不会累。”巴尔达诺告诉Tiempo。

“克洛普有一个战略家，那就是菲尔米诺，还有两颗子弹，马内和萨拉赫。有趣的是，这三个人靠得很近，他们把场地从一端延伸到另一端。”

”那说明，没有人比瓜迪奥拉对世界足球的影响更大。”

“任何一支第三级别球队都可以向中路开球，将对方拉向前，在后场抢到球，然后向中路推进，创造出人数上的优势。”

“很有趣的是，我们已经不再是过去的样子了，那时一支非常优秀的球队最后被一支非常投机的球队击败。你不会看到很多球队都在等待并向前传球。”

“结果就像上帝一样。人们对瓜迪奥拉的表演有需求，这在某种程度上改变了人们对足球的需求。”

巴尔达诺也注意到数据分析在现代比赛中的盛行，而不是他在执教期间所习惯的球探系统。

这位前皇家马德里和瓦伦西亚的主教练说，虽然这样的分析可能非常成功，但教练们很容易迷失在数据中。

他说：“曾经有一段时间，俱乐部的球探们会去看比赛来发掘人才。然后他们离开场地，开始观看视频来分析这些人才。”

“现在，俱乐部里的分析部门直接研究大数据。没有一支球队没有视频分析部门，也没有一支球队不尝试全面分析球员，他们总是把数据放在上下文中。”

“所以，在很多情况下，我看到教练们在细节上迷失了自己，而把最重要的放在次要位置。”

但是巴尔达诺相信他的前俱乐部有合适的人来避免这样的命运。

“我以齐达内为例。齐达内是一个简化者；他相信天赋，知道有更好和更差的球员，他和足球有着天然的联系。”

“他是一个无所不知的人，他掌握着足球的精髓，即使输了也不会感到困惑。你必须重视这种东西。”