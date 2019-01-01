巴尔德斯重返诺坎普 担任U19青年队主教练

西班牙人在去年退役后获得了欧足联的教练A和B执照，现在已经和红蓝军团再次重聚。

维克多·巴尔德斯被任命为巴塞罗那U19梯队A队的新任主教练，在球员生涯接受后的第五年，他再次回到了诺坎普。

这位37岁的球员在2002年到2014年的12个赛季里为巴萨出场539次，总共赢得21次重要的冠军。

巴尔德斯获得了三次冠军联赛，六次西甲冠军，两次赢得国王杯，在俱乐部赢得了传奇的地位，同时也使自己成为欧洲最优秀的射门终结者之一。

这名前西班牙国脚在2014年被巴萨解约，并在第二年回到最高水平联赛之一，与曼联签署了一份为期18个月的合同。

巴尔德斯在被卖给米德尔斯堡之前被租借到标准列日，去年夏天离开河畔球场后，他决定在2018年永久挂靴。

这位前巴萨球星周五上午在诺坎普签下了一份为期一年的合同，将在7月29日开始与U19的A队合作。

巴塞罗那在其官方网站上发表了以下声明：“维克多·巴尔德斯在周五上午签署了一份合同，成为U19的A队的新主教练，现在他又回到了巴塞罗那俱乐部。这份协议将他的效力期限延长到2020年6月，并拥有延长一个赛季的选择权。

“合同是在负责职业青年足球的主任西尔维奥·埃利亚斯和职业青年足球科的经理何塞·马里·巴塞罗和吉尔莫·阿莫在场的情况下签署的。

“U19的A队将在7月29日开始他们的季前准备，并将在8月27日对阵阿贾克斯青年队的比赛中为新克鲁伊夫球场揭幕。”

俱乐部还为巴尔德斯写了一篇简短的颂词，强调了他成为俱乐部球迷最喜爱的球员的原因，“巴尔德斯在门前总是很靠谱，他也是一个脚法了得的高手，在他所控制的区域里有权威的存在。”

“几个赛季以来，他都是绝对的第一门将，也是球迷的最爱。”

巴尔德斯在退役后完成了所有的青年教练资格考试，并一直在西班牙足球的第五梯队中享受教练的角色。

西班牙人带领莫拉塔拉兹获得了联赛冠军，并在6月份的冠军杯中大胜皇家马德里青年C队。