巴尔德斯：梅西的态度不可置疑 很高兴巴萨能留下他

巴萨门前认为对梅西的质疑很过分，他强调阿根廷人的态度和品质是不容置疑的。

梅西的前队友巴尔德斯表示，尽管梅西曾在今夏试图离开巴塞罗那，但他的态度依旧是不可置疑的。

阿根廷国脚在上周五接受够力足球的全球独家采访时证实，自己将继续留在诺坎普，因为这位阿根廷巨星并不想与自己13岁时加盟的俱乐部对簿公堂。

梅西曾希望激活合同中的跳出条款，然后以自由身离开俱乐部，但巴萨和西甲对他的权利提出了质疑，这让阿根廷前锋不得不继续留下。

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梅西在本周早些时候回归了球队，并进行了恢复性训练，巴尔德斯，这位在加泰罗尼亚豪门效力了近20年的传奇门将，也支持他的好友尽快将这一切抛诸脑后。

“这段时间我很痛苦，因为他是我的队友，”巴尔德斯告诉RAC1，他现在是加泰罗尼亚球队奥尔塔的主教练。“里奥自从进入一线队就一直和我在一起，我和他的关系一直很好。”

“我很痛苦，因为梅西的态度和他的品质是毋庸置疑的。我被这些评论伤害了，但我们知道这在足球世界中是存在的。我很高兴巴萨能留下他，我希望他能给巴萨带来更多快乐的时刻。”

“我认为这对他来说将是一个很棒的赛季。我们将看到梅西继续展示他的能力。他可以在每场比赛中都发挥出决定性的作用，这是最重要的。”

在接受够力足球的独家采访时，梅西表示，尽管他对俱乐部目前的运作方式感到不满意，但他仍将留在巴塞罗那度过下个赛季。

他表示:“我告诉俱乐部，包括主席，我想离开。我一整年都在告诉他这件事，我认为是时候退位让贤了。”

“我告诉主席，主席总是说在赛季结束时我可以决定我想要离开还是留下来，但最后他没有遵守自己的诺言。”

巴萨在上个赛季结束时颗粒无收，而后由荷兰国家队主教练罗纳德·科曼取代了前任主帅基克·塞蒂恩。

上个赛季的西甲亚军将于9月27日在主场迎战比利亚雷亚尔，开启自己的2020-21赛季。