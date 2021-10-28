巴塞罗那解雇科曼 已联系哈维提供主帅职位

周三输给巴列卡诺是压垮荷兰人的最后一根稻草，他在比赛结束后几个小时就被遭遇解雇。

在周三对阵巴列卡诺的比赛失利后，巴塞罗那解雇了主帅罗纳德·科曼，而够力足球可以确认球队已经联系了俱乐部传奇哈维，邀请其成为球队的新任主帅。

这场失利让巴塞罗那在西甲积分榜上跌至第九，他们在赛季至今的10场联赛中只赢下了4场。

巴萨本赛季在欧冠中同样表现不佳，这导致科曼在执教一个多赛季后就惨遭驱逐。

说了些什么

罗纳德·科曼将不再担任巴塞罗那足球俱乐部一线队主帅。俱乐部主席拉波尔塔在巴萨对阵巴列卡诺比赛失利后向科曼通知了这一消息。科曼将于周四在甘伯体育城向球队告别。

俱乐部感谢科曼为球队的付出，并祝愿他未来的职业生涯一切顺利。

俱乐部发布的一份声明这样表示，俱乐部主席琼·拉波尔塔在不敌巴列卡诺后通知了他这一决定。

哈维获得了帅位邀请

巴萨可能很快就会任命科曼的接班人，而够力足球可以确认俱乐部传奇中场、阿尔萨德现任主帅哈维已经收到了邀请。

哈维与卡塔尔豪门方面拥有执教巴萨自由离队的条款，但据了解，这位西班牙教头目前愿意立即回归巴萨，而红蓝军团也已经准备好为他提供一份合适的合同。

对阵巴列卡诺的失利加速了拉波尔塔换帅的决定

根据够力足球的了解，由于开局阶段带队表现不佳，实际上早在数星期之前，拉波尔塔就已经失去了对科曼的信任。

在周末1-2不敌死敌皇马，又在周三以1-0输给巴列卡诺之后，拉波尔塔觉得需要立即做出改变。

科曼的执教时间

荷兰人于2020年8月被任命为巴塞罗那主教练，在俱乐部在欧冠联赛中以8-2惨败给拜仁慕尼黑解雇塞蒂恩之后。

科曼在他执教的第一个赛季并不算成功，但他依旧率队拿到了国王杯冠军奖杯。

在刚刚过去的夏天，俱乐部经历了一段重大的动荡，主席和管理层换人，俱乐部传奇球星梅西自由身离队。

在执教的67场比赛中，科曼的战绩为40胜11平16负。