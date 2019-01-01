巴塞罗那签下英格兰及西布朗青年球员巴里

这位来自伯明翰的16岁少年签下一份三年的合同加盟了红蓝军团的著名青训学府。

巴塞罗那已经签下了英格兰青年国脚路易·巴里，尽管一些欧洲顶级球队对他也很感兴趣。

有传言说法甲冠军巴黎圣日耳曼也盯上了这位西布朗前锋，除此之外还有其他几家英超俱乐部亦是如此。

但是是巴萨成功签下了这名16岁的球员，现在他已经和青年队签订了一份为期三年的合同。

巴里在西布朗呆了10年，上个赛季他首次代表这支英冠球队的U23的梯队出场。

巴里曾是爱尔兰青年队的国脚，他在2019年转投英格兰，在2月对阵巴西的比赛中首次亮相，在9场比赛中打入7球。

巴里跟随弗兰基·德容的脚步来到诺坎普，这名荷兰国脚在一月份从阿贾克斯转会到加泰罗尼亚。

德容认为他可以无缝地从荷甲过渡到西甲。

“我很自豪能加盟阿贾克斯。我在那里度过了一段美好的时光，战术理念是顶级的。”这名22岁的球员在巴萨的官方网站上说道。

“像巴萨这样的大俱乐部为了签下我所做的一切，对我来说意义重大。这让我感到非常自豪。”

“这是一支我一支梦想去踢球的俱乐部，现在这件事正在发生。巴萨一直努力踢出吸引人的足球，并与史上最优秀的球员一起赢得很多冠军。来这里一直是我的梦想。”

德容的国家队主教练罗纳德·科曼曾在1989年至1995年间效力于巴萨，德容透露他在完成转会前曾与这位前埃弗顿主教练谈过话。

“当我告诉他我将加盟巴萨时，他非常热情。他告诉我应该把注意力集中在足球上，因为所有的目光都将集中在我身上。人们会对我有很高的要求。”

这名中场球员将在7月23日的热身赛中代表加泰罗尼亚出战切尔西。

巴萨还将在2019-20赛季的热身赛期间对阵那不勒斯和阿森纳。