巴塞罗那确认将边后卫库库雷利亚租借至赫塔菲

这名年轻的后卫回到诺坎普仅仅几个小时后，他的最新转会就被西甲冠军球队敲定。

巴塞罗那的年轻球员马克·库库雷利亚将再次离开诺坎普球场，他们在周四确认将这名后卫租借到赫塔菲。

20岁的库库雷利亚周二以400万欧元的价格从埃瓦尔重新签下，巴萨利用他们的回购条款将这名球员买回。

现在，就在两天之后，正如之前的够力足球所透露的，他正在为另一支西甲球队赫塔菲的新开始做准备，这标志着这名左后卫的转会窗口即将开启。

令人难以置信的是，这次转会标志着这名球员在不到三个月的时间里的第三次转会，在5月底埃瓦尔行使了他们对库库雷利亚的购买选择权后，他几乎立刻就被送回了加泰罗尼亚。

“巴塞罗那和赫塔菲已经就马克·库库雷利亚在2019-20赛季租借给马德里俱乐部达成协议，并将带有600万欧元的买断条款。”巴萨在其官方网站上证实：“在这种情况下，巴萨将有权从赫塔费转到另一支球队的球员未来转会费中获得40%。巴塞罗那想公开表达他们对马克·库库雷利亚的感谢，感谢他的承诺和奉献，并祝他未来好运和成功。”

赫塔菲在2018-19赛季的西甲联赛中排名第五，这意味着他们获得了即将到来的欧罗巴联赛资格。

这在库库雷利亚决定加盟马德里俱乐部的过程中起到了很大的作用，在那里他可能会比在巴萨有更多的一线队机会，而巴萨已经拥有了约迪·阿尔巴。

出售这名前西班牙青年队国脚的决定意味着巴萨将为左后卫寻找另一个后备人选，皇家贝蒂斯后卫儒尼奥尔·费尔波将是他们的目标。

库库雷利亚的职业生涯始于西班牙人，2012年转投巴塞罗那。尽管他还很年轻，但他在前几个赛季都是俱乐部B队的中坚力量，他从来没有为巴萨一线队出场，尽管他在2018-19赛季租借期间为埃瓦尔踢了30多场西甲比赛。