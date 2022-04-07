巴塞罗那的少年奇才：“佩德里-波特”把梅西那般的魔力带到诺坎普

在梅西痛苦地离开后的几个月里，他的缺席能让巴萨明显地感觉到。

当然，梅西是俱乐部有史以来最伟大的球员，而且直到他的合同期满的那一天，他仍然是球队中最好的球员。

当巴萨输给马德里竞技、皇家马德里、巴列卡诺、拜仁慕尼黑和本菲卡时，梅西是大家口中念叨的名字。有了他，情况会有所不同吗？

在罗纳德-科曼的带领下，巴萨毫无生气，沉沦得无影无踪，而在11月这位荷兰教练被哈维取代后，球队开始慢慢复苏。

哈维的球队更有辨识度，但与他们的最佳状态仍有很大差距。他们与奥萨苏纳、塞维利亚和格拉纳达打成平局，在主场输给了皇家贝蒂斯，并在0-3不敌拜仁后被淘汰出了欧洲冠军联赛。

但在2022年，球队已经提升了几个档次。他们在2月份4球大胜马竞，然后他们又击败了瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、那不勒斯、奥萨苏纳和死敌皇家马德里。

巴萨的复苏有多种原因，从新签约的奥巴梅扬和费兰-托雷斯，到高位逼抢与哈维的其他战术调整。

但一个被低估的重要因素是佩德罗-冈萨雷斯——或许你更知道他的另一个名字，佩德里——的回归。

当人们为梅西的离开而感到痛苦时，佩德里的缺席却没有被球迷所注意到。在本赛季的前几场比赛中出场后——包括4-2战胜皇家社会的比赛——他遭遇了腿筋受伤，这让他一直缺席到1月。

巴塞罗那不仅失去了他们的历史头号球星，他们还失去了这位从第一场西甲比赛就掀起风暴并在此后一直没有停止进步的少年。

佩德里伤愈复出后，立即恢复了他在上个赛季所表现出的非凡水平，他是巴萨在西甲重新崛起的关键催化剂，也是他们赢得欧联杯的希望，他们将在周五的四分之一决赛首回合比赛中面对法兰克福。

当然，这在加泰罗尼亚当地并没有被忽视。"佩德里，佩德里，佩德里，"球迷们不断高呼他的名字，当地媒体《每日体育报》和《世界体育报》的封面也都是佩德里的身影。

佩德里已经成为球迷的最爱，他是诺坎普的新魔术师，填补了梅西留下的巨大空缺，尽管两人踢的是不同的位置，佩德里更接近于新伊涅斯塔，这种比较一直存在，甚至哈维也作出了这样的比较。

"佩德利-波特"的梗充斥着社交媒体，而巴塞罗那也怀抱了流行文化，在俱乐部商店出售带有特殊标签的佩德里球衣。

这块特殊标签上写道："注意！这件球衣含有高剂量的魔法。它可能会对你的对手造成损害。金童王子的财产！"

这是一个有趣的想法，而且其中还包含着一个事实，那就是佩德里越来越显示出他那很少人拥有的魔力。

他在2月份对毕巴时穿裆米克尔-巴伦齐亚加的动作让球迷惊叹，但他在比赛中不那么引人注目的方面也很出色。

他很灵活，他的传球很有活力，而且不会被拦截，同时他有很好的视野。

当然，吸引头条的是那些重要时刻。他在欧联杯中对加拉塔萨雷的进球很特别，在伊斯坦布尔的火热气氛中表现出超乎寻常的冷静，而他在周日对塞维利亚的比赛中再次使出同样的招数，为巴塞罗那取得了1-0的胜利。

将拉基蒂奇和迭戈-卡洛斯甩开，然后在禁区外远射破门。

佩德里说道："如果我看到前面有腿，我就把球切回去，"他简单地解释了令诺坎普76000多名球迷震惊的表现。

如果说上赛季佩德里的比赛有什么不足的话，那就是进球，52次出场只进了4个。本赛季，他在19场比赛中已有4个进球，如果他在对瓦伦西亚的比赛中没有错过机会，那么他现在的进球数已经超过上赛季。

佩德里已经是世界顶级中场之一，甚至可能是最好的中场。

哈维说道："佩德里给了我们勇气，他不会丢球，他是超凡脱俗的，世界上没有像佩德里这样的天才，而他只有19岁。"

周二在欧冠联赛中为曼城进球的德布劳内可能不同意，但30岁的他在顶峰的时间已经来到了最后几年，而佩德里的统治还没有开始。

哈维说道："他完美地主宰了空间和时间，"这促使马卡电台节目"La Pizarra de Quintana"将佩德里比作《回到未来》的布朗博士和他那能够穿越时空的座驾德洛里安，而不是哈利波特。

这也很适合，因为佩德里踢球时就像一个35岁的巴萨球员，有时候甚至连说话也看起来像一个35岁的人。佩德里给人的感觉就像是他已经在职业生涯已经走到了尽头，然后穿越时空回到年轻时，并带回了自己宝贵的经验和成熟。

也许在格雷体育年鉴的某一页上，有一张拉基蒂奇和迭戈-卡洛斯的照片，所以佩德里知道造对塞维利亚时自己该怎么做。

过去是"梅西的花园"，现在被称为 "佩德里的花园"，球迷们对他的呼喊也是以同样虔诚的语调唱出来的。他们认为佩德里是这个新一代巴萨的领袖，是目前这支球队中最好的球员，是未来5到10年巴萨的关键人物。

"我不认为我是领袖，我们都是领袖。"佩德利在巴萨4-1痛击瓦伦西亚后说道。

且耐心等到他意识到自己有多好，因为那时他能做到的事情将是可怕的。