巴塞罗那球星梅西第六次荣获欧洲金靴奖

这名阿根廷前锋击败了姆巴佩，第六次获得这项至高的个人荣誉。

在结束了2018-19赛季后，巴塞罗那前锋梅西被授予欧洲金靴奖，成为欧洲大陆上最出色的射手。

上个赛季他代表诺坎普出场34次，攻入36球，带领球队重夺甲级联赛冠军，32岁的他再次成为球队的明星。

这是他第六次获得该奖项，也标志着在2009-10赛季打入34粒进球首次获得该奖项时已过去了九年。

来自巴黎圣日耳曼的姆巴佩是唯一一位与南美人竞争的球员，这位年轻的法国巨星在法甲冠军联赛中33次进球。

排名第三的是来自桑普多利亚的法比奥·夸利亚雷拉，他打进了26个进球，成为了意甲的头号射手。

三名球员在过去的十年中一直主导着金靴奖。常见的获奖人通常是梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多以及两届冠军苏亚雷斯，后者也是唯一一位非西甲联赛球员而赢得这个奖项的球员——在2014年以利物浦球员的身份与C罗一起竞争这个奖项——那也是葡萄牙人们也在2008年曼联之后第二次参与奖项的竞争。

值得一提的是，在过去的9个赛季中，这位金靴奖得主有8个赛季的进球率都超过了每场1球。唯一的例外是在2018年，梅西踢了36场比赛，34次进球。

在2019- 2020赛季，梅西将很难回到他之前的表现，迄今为止已经有两次因伤缺阵，限制了他在西甲的表现，仅有一次打完90分钟的比赛。

这位五次金球奖得主凭借对阵塞维利亚的比赛中的不出色表现以及攻入一球，最近被评为国际足联2018-19赛季最佳男球员。