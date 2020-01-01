巴塞罗那宣布巴尔韦德下课 塞蒂恩接手球队

西甲领头羊已经与这位55岁的教练分道扬镳，前贝蒂斯主帅将接替他的位置。

巴塞罗那宣布解雇主教练埃内斯托·巴尔韦德，而由基克·塞蒂恩执教这支西班牙冠军球队，合同将持续到2022年。

巴萨在去年2月决定将巴尔韦德的合同延长一个赛季，但仅仅几个月后他们就尴尬地在欧冠被利物浦逆转，在此前一个赛季他们也有类似经历。

尽管这位55岁的主教练已经连续两年获得了西甲联赛的冠军，并且目前依然率队领跑西甲积分榜——但欧洲赛场上的失望并不是巴尔韦德名字旁边唯一的污点。

事实上，在上个赛季的最后一场比赛中，在西班牙国王杯决赛中输给瓦伦西亚并不是巴塞罗那所期待的结果，而最近在西班牙超级杯半决赛中输给马德里竞技更是凸显了这支拥有世界级天才球员的球队的不稳定性。

巴塞罗那终于在周一做出了与巴尔韦德分道扬镳的决定，巴萨的一份官方声明称：“巴塞罗那俱乐部与埃内斯托·巴尔韦德达成协议，终止他作为一线队主教练的合同。谢谢你所做的一切，埃内斯托。祝你未来好运。”

61岁的前皇家贝蒂斯主帅塞蒂恩是著名的约翰·克鲁伊夫风格的巴萨球迷，俱乐部这样描述他们的新主帅：“塞蒂恩将成为巴萨的新教练。这名来自西班牙北部坎塔布里亚的男人曾效力于桑坦德竞技、波利·埃希多、洛格罗内斯、卢戈、拉斯帕尔马斯和他的上一支球队贝蒂斯，这是他在2018 -19赛季效力的球队。”

“在他的职业生涯中，他一直是一个以控球为基础的进攻型足球的支持者，这对球迷很有吸引力。”

塞蒂安的任命对于那些不知道他之前工作的球迷来说可能是一个意外，特别是考虑到巴塞罗那已经和俱乐部传奇哈维就接管球队进行了谈判。

随着哈维承认执教巴萨是他的“梦想”，他很有可能在将来的某一天重返诺坎普，但他必须在短期内至少等待塞蒂恩的合同结束。

巴塞罗那将于周二迎来新任主教练，俱乐部公布了新任主教练上任第一天的安排：

当地时间下午1点半，在一个私人活动中，在主席办公室里签订合同。

下午2点，到诺坎普球场合影。

下午2时30分，召开新闻发布会。

塞蒂恩的第一场比赛将会在1月19日周日在诺坎普迎来排名第十的格拉纳达。