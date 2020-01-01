巴塞罗那，哈兰德，曼联——冬窗转会市场的赢家和输家

一月转会期已经截止，在一些球员、主帅、高层和球迷在庆祝自己做出了英明决定的同时，还有一些人则面临着不确定的未来。

一月转会期在今早7点戛然而止，一些俱乐部、主帅、高层和球迷正沐浴在精明转会的温暖光芒之中，不过也有一些人仍没能如愿以偿，成为了这个转会市场上的受害者，现在，他们都不得不面对难以确定的未来。

下面，够力足球为您总结了一月转会期的赢家与输家……

输家：曼联

其他球队

1月22日，曼联在主场0比2惨败于伯恩利之手，这让前红魔中场弗莱彻惊呼老特拉福德目前的氛围是“有毒的”。

在这场比赛之后，这一情况变得愈发糟糕，就在周二晚上，曼联CEO埃德·伍德沃德的住所甚至遭到了一些手持烟雾弹和烟花的极端球迷的袭击。

整个足球界都在第一时间做出了回应，他们纷纷开始谴责那些应该为此负责的人，但这就是现代足球令人失望的现状：那些不满的球迷不仅唱着下流肮脏的歌曲，他们还要对那些他们认为“伤害”了球队的人实施犯罪行为。

曼联在一份声明中表示：“球迷有表达意见的权利，但制造伤害与危险则是另一个性质的行为，此种行为没有任何借口。”但事实并非如此，当球员、主帅、高层和他们的家人成为了暴徒的目标时，这就不仅仅是足球的问题了，那不勒斯中场阿兰的妻子在本赛季发表过类似看法，那时候他们的家刚刚因巴西球星与俱乐部发生矛盾而被闯入。

不幸的是，尽管曼联已经承诺将对那些参与袭击伍德沃德的犯罪分子进行终身禁赛，但老特拉福德的叛乱不会就此结束。尽管大多数球迷都意识到了少数几个白痴球迷行为此负责，但许多人仍在策划针对伍德沃德和俱乐部老板格雷泽家族进行的示威活动。

事实上，在本周末对阵狼队的英超比赛中，可能会发生一场规模不小的空场运动。老特拉福德的忠实球迷希望伍德沃德能够利用这个转会期来增强球队实力，尤其是原本就不甚强大的阵容又遭遇了麦克托米奈、博格巴和拉什福德的伤病。

事实上，红魔原本的计划是引进至少两位新援，一位中场和一位前锋，公平地说，他们已经实现了这个目标。尽管有些姗姗来迟，但布鲁诺·费尔南德斯依旧以天价加盟了曼联，这位葡萄牙攻击型中场将限制林加德和小佩雷拉的出场时间，这两位球员是弗格森爵士2013年退休后，红魔陷入平庸的标志。

在最后时刻，曼联还选择从上海申花租借签下了伊哈洛，不过这位过去三个赛季一直在中国踢球的球员并没有说服球迷，反而让他们陷入了更深的失望中。

毕竟，当转会窗口开启时，红魔对签下萨尔茨堡红牛的哈兰德非常有信心，他们甚至为此放弃了签下经验丰富的世界级前锋曼朱基奇的机会，而是放任后者离开尤文加盟了杜海勒。但最终挪威人并没有前往老特拉福德继续自己的职业生涯，这让英超豪门几乎颜面扫地。

随后，曼联向媒体解释了这笔交易失败的前因后果，他们表示是因为自己不愿意满足拉伊奥拉的无理要求，索尔斯克亚甚至公开表示球队不会将“买断条款”的控制权交给一位经纪人。

在当今这个时代，曼联的做法确实非常令人钦佩，但事实是，引进小哈兰德原本可以很好地缓解困扰俱乐部的紧张气氛，但最终红魔却没有做到，而是在转会即将截止的瞬间疯狂追求前沃特福德前锋伊哈洛，这只会让事情变得更加糟糕。

在这个转会期，曼联的引援再次令人失望，这可能意味着，俱乐部的糟糕状态不会在下半赛季有所缓解，这也可能是他们迈入深渊的又一步。

赢家：孔蒂

国米主帅孔蒂经常给人留下这样的印象:他对东家的引援似乎从来没有难以的时候。尽管他们在一月份转会期引进了阿什利·扬，摩西和埃里克森，孔蒂依旧否认蓝黑军团已经拥有了和尤文图斯同等的实力。

“你们媒体的反应好像我们刚刚签下了皇马一半的球员，这根本不是正确的信息。”这位前意大利主帅在上周对阵卡利亚里的赛前新闻发布会上告诉记者。

公平的说，孔蒂的话确实有自己的道理，但事实上，他更像是签下了半支曼联，他们拥有了刚刚加盟而来的阿什利扬，还在去年夏天引进的卢卡库和桑切斯，不过这并非什么夸耀的事情。

不仅仅是引援，国米的卖人同样令人称赞。他们先是将拉扎罗和波利塔诺分别租借给了纽卡斯尔联与那不勒斯，紧接着又让巴博萨永久转会弗拉门戈。

即使有人在质疑国米新援的水平，但毫无疑问，马洛塔正在为自己的主帅竭尽全力。

这位国际米兰CEO明确表示，俱乐部在一月份并没有太多转会预算，但是孔蒂希望有经验的英超球员能够为球队增加一种胜利者的心态——而现在，他已经拥有了自己要求的球员。

当然，埃里克森的加入才是国米真正的妙招。和阿利什杨与摩西不同，丹麦人是一位真正的世界级天才，27岁的他正处在自己职业生涯的最巅峰。

我们不得不承认，在埃里克森加盟之前，国米的中场确实缺乏足够的创造力，过去7场意甲比赛中有5场都是平局，已经说明了一切，因此，引进丹麦人可以为他们带来质变，让他们有足够的实力证明取得欧冠资格和击败尤文图斯夺得意甲冠军的区别。

考虑到国米在一月份的财政限制，转会大师马洛塔已经出色地完成了自己的工作，当然，孔蒂显然不会对此100%满意，尤其是考虑到蓝黑军团并没有在一月份签下吉鲁和其他锋线球员。

输家：塞蒂恩和巴塞罗那

可以理解，塞蒂恩很高兴能执教巴萨。

1月13日，塞蒂恩被红蓝军团高层任命塞恩蒂为巴尔韦德的接班人，尽管这位主教练并没有取得太多令人震惊的成就。面对媒体，他并没有隐藏自己的激动：“昨天，我在家乡和奶牛一起散步，现在我在这里管理着世界上最好的球员。”

我们几乎可以肯定，塞蒂恩不会一反常态，公开要求俱乐部引进自己想要的球员。现实也是如此，尽管一线队没有得到太多的补充，但这位巴萨新主帅仍在积极表达自己对球队现有阵容的满意，不过他也承认，“如果能有一名新前锋加盟就好了。”

对于一家在2018-19赛季收入达到了8.808亿欧元的俱乐部来说，没能引进一位新的9号球员绝对称得上一种耻辱。从上赛季至今，所有人都能看出加泰罗尼亚豪门需要一位新中锋，一位苏亚雷斯的接班人，尤其是在乌拉圭人遭遇伤病之后，更是如此。

去年1月，他们做出了一个令人绝望的决定，从萨索洛租借了凯文·博阿滕六个月。而今年1月，他们甚至没有签下任何一位能够立即为球队作出贡献的新球员。这一切都表明，在商业层面，巴萨可能是一位巨人，但在转会市场上，他们却只是平平无奇的普通人。

有报道在本周指出，巴萨向埃弗顿开出了一份8500万英镑的报价，求购理查利森，但他们却不愿意满足瓦伦西亚对罗德里戈的5000万英镑要价，这让人们难以捉摸透这家俱乐部的引援策略。不过更为荒唐的是，即使是这样一份报价，依旧被太妃糖拒绝，巴萨的转会策略彻底失败。

但考虑到巴萨近些年来的引援，这似乎又不会让人那么惊讶，红蓝军团高层们已经一次又一次证明了自己并没有连贯的、长期的转会策略。

毕竟，他们去年选择签下了格里兹曼，只是因为自己没有足够的资金把内马尔带回诺坎普。更糟糕的是，他们再一次没能解决中锋匮乏这一明显问题，这会让他们不得不在今夏或者明年一月份，继续寻找一个临时解决方案。

尽管格里兹曼已经表示自己准备好填补9号位的空缺，但我们很难不去想象塞蒂恩将会为巴萨的完全缺乏远见而付出惨痛代价。

无论如何，在诺坎普复活克鲁伊夫的足球哲学将会是一项艰巨的工作。由于俱乐部未能在本赛季关键时期为他提供一位苏亚雷斯的替代者，这会让塞蒂恩想要完成的事情变得更加困难。

考虑到巴萨董事会完全缺乏问责制度，如果塞蒂恩在赛季失败的情况下成为了替罪羊，并比他预期的更早地回到那些奶牛中间，我们也不会感到惊讶。

赢家:多特蒙德和哈兰德

曼联并不是唯一一家希望引进哈兰德的俱乐部，德甲豪门多特蒙德也是如此，而且他们赢得了最后的胜利。

当门兴格拉德巴赫体育总监马克斯·埃伯尔听说自己的德甲对手已经签下了这位19岁的前锋时，他的第一个反应是，“嘘!”在埃伯尔看来，“这就是大黄蜂一直缺失的那块冠军拼图。”毫无意外，多特蒙德主帅法夫尔正竭尽所能地淡化这种说法，但他也承认，哈兰德在西尼亚伊杜纳公园的表现“令人难以置信”。

多特蒙德在冬歇期前锋最后两场比赛中只拿到了1分，但在引进哈兰德之后，他们已经在两场比赛中取得了6分，并打入了10粒进球。在这10粒进球中，有5粒进球是哈兰德在57分钟内打进的，挪威新星如此如此“荒谬”的进球效率也终结了各方对多特蒙德高价引进他的质疑。从目前的情况来看，这笔交易似乎对所有相关各方都是有利的。

多特蒙德激活了哈兰德合同中的2000万买断条款，这一交易的作用显而易见，让这个我拥有丰富创造力的团队拥有了一个最尖锐的矛。正如哈兰德自己所说:“之所以选择加盟多特蒙德，只是因为我觉得他们和我很匹配。”

这对埃伯尔和其他德甲球员来说，是个坏消息。

输家:兰帕德、吉鲁和卡瓦尼

切尔西目前在英超联赛中排名第四，在欧冠联赛中也成功晋级了16强。

这是兰帕德作为切尔西主帅在斯坦福桥的第一个赛季，正如人们所预期的那样，一切进展似乎都非常顺利，尤其是这一切都是在去年夏天，这位传奇中场球员因俱乐部遭遇转会禁令而无法签下一名新球员的情况下达成的。

然而，切尔西的不足之处，尤其是在进攻方面的，早在冬歇期之前就暴露无遗了。很明显，他们很难突破对方的密集防守，在球门前也没有足够的冷静头脑。

因此，所有人都觉得蓝军将在一月份签下至少一位新前锋，不过这样一位球员却并没有如愿到来。更为糟糕的是，他们还放走了塔里克兰普提和克林顿·莫拉，而实际上这两位青训之星是蓝军迫切希望留住的。

兰帕德的沮丧在转会截止日那天表现得很明显，尽管他们当时还领先身后的曼联、热刺和狼队6分，但蓝军主帅认为切尔西现在在争夺联赛前四的竞争中处于“劣势”。

“很明显，我们想要引进新球员，”他承认。“我当然希望引进球员。我想过去几周我已经说得很清楚了，但事情并没有如愿以偿。”

不过兰帕德并非唯一一位对切尔西不能签下那不勒斯前锋梅尔滕斯和巴黎圣日耳曼前锋卡瓦尼感到失望的人，吉鲁也是如此。这位法国前锋非常想在一月份离开斯坦福桥，以获得足够的出场时间增加自己参加2020年欧洲杯的希望。

前切尔西主帅孔蒂希望能与吉鲁在国际米兰重聚，但蓝军拒绝在没有签下替代者的情况下放走这位33岁的老将。

在转会马竞失败后，卡瓦尼本来也可能成为切尔西的一员，但最终这种“旋转木马”式的转会并没有发生。更让球迷难以接受的是，切尔西在转会截止日对梅尔滕斯的疯狂追求也以失败告终，那不勒斯主席开出的苛刻条件阻止了这一交易的发生。

输家：萨尔茨堡红牛

萨尔斯堡红牛的球迷已经习惯了这样一个事实:他们的俱乐部被欧洲豪门当成了“进货”的超市。然而，更让他们难以接受的是，由于并不高昂的解约金条款，让他们失去了两笔宝贵的资产。

南野拓实750万英镑转会利物浦已经跟糟糕了，而2000万欧元卖掉小哈兰德对萨尔茨堡红牛球迷来说是一个更为沉重的打击。

毕竟，日本国脚是为他们效力了5个赛季之后才加入的利物浦，与另外两位前萨尔茨堡红牛球员——马内和凯塔在安菲尔德聚首。而哈兰德，这位挪威新星在去年夏天才抵达红牛竞技场。

更为重要的是，在这么短的时间内，这位19岁的球员却在27场比赛中攻入了29球，其中包括了8粒欧冠进球，这样的超强进球能力让他成为了世界上最令人兴奋的年轻球员之一。

萨尔斯堡红牛是欧洲最受欢迎的球队之一，他们的主要目标之一就是为姐妹球队RB莱比锡提供“炮弹”。

然而，这支在本赛季欧冠联赛中一度将那不勒斯和利物浦逼上绝路的球队，在欧联杯中似乎注定要遭受重创。

现在，随着两位超级明星在一月份离开之后，他们的翅膀已经被剪短。

赢家:奥迪昂·伊哈洛

外界对曼联引进伊哈洛这笔交易的反应充其量只能算作褒贬不一，但对伊哈洛本人而言，这一切都无关紧要。对他来说，这是一种回家的感觉。

是的，他却实是曼联的新援，但实际上，伊哈洛的心早已成为了红魔的一员，这支英超豪门是他自儿时起就支持和渴望加盟的俱乐部。

当然，曼联球迷可能会对这笔交易感到无比失望，毕竟我们所讨论的这位前锋堪称英超“铁树”，他在效力英超期间的最后32场比赛中，只打进了2粒进球。

然而，伊哈洛依旧是一位容易被斯特雷特福德看台盯上的球员，作为一位习惯在比赛中发光发热的足球好手，他一定会竭尽所能，充分利用这一次“意外”得到的机会。

在30岁的时候，伊哈洛终于实现了自己儿时的梦想，在这份赢家与输家的名单上，没有比他更大的赢家了。