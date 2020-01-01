巴塞罗那否认聘请公司抹黑梅西及瓜迪奥拉等人

有报道称俱乐部试图损害关键人物的声誉，巴塞罗那对此做出回应。

巴塞罗那否认俱乐部主席何塞普·马利亚·巴托梅乌付钱给一家社交媒体公司，让其批评巴塞罗那传奇人物和现任球员，包括瓜迪奥拉和梅西。

西班牙广播电台塞尔电台称，巴托梅乌雇佣了“l3 Ventures”来帮助改善他的形象，并保护其董事会的声誉。

据报道，梅西和杰拉德·皮克，以及前巴萨球星卡尔斯·普约尔和哈维都是一系列社交媒体信息的目标。

其他球队

维克多·冯特将成为2021年诺坎普主席大选的候选人，据报道，他也是被辱骂的对象之一。

可以理解的是，冯特与哈维关系密切，在一月份埃内斯托·巴尔韦德被解雇后，哈维本人也被认为是潜在的教练。

在过去的六年里，巴托梅乌一直在掌舵，他将不会寻求连任，而在明年的选举之前，冯特是唯一一个接替57岁的巴托梅乌的候选人。

巴塞罗那在周一就该报道发表了官方声明，声明如下：关于今天公布的关于一家致力于在社交媒体上制造舆论，以损害与俱乐部直接或间接相关的第三方形象的公司的信息，巴塞罗那足球俱乐部断然否认与该公司有任何关系，此外，该公司还否认与社交媒体账户相关的服务，这些社交媒体账户传播了与任何可能或曾经与俱乐部相关的个人、实体或组织相关的负面或贬损信息。”

“I3 Ventures是该俱乐部的服务提供商，与上述账户没有任何关系，如果有任何关系曝光，该俱乐部将立即终止他们的合同协议，并采取任何必要的法律行动来捍卫他们的利益。”

“因此，巴塞罗那足球俱乐部确认，它已经签订了与社交媒体监控相关的服务合同，目的是分析关于该组织本身的积极和消极信息。”

“与这些服务签订合同，俱乐部试图照顾和维护其声誉以及与俱乐部有关的人（赞助商、球员、董事会成员、成员、支持者俱乐部成员）的声誉，因为保护这种声誉是为组织工作的人的基本要素和责任。”

“俱乐部要求立即更正公布的信息，并保留对那些继续将俱乐部卷入此类行为的人采取法律行动的权利。”