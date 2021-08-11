巴塞罗那别为我哭泣！巴黎给梅西生涯提供了最好的告别舞台

阿根廷前锋在离开巴萨后流下了眼泪，但他已经准备好一切，在巴黎赢得另一座欧冠冠军

这一幕简直可以是直接从安德鲁-劳埃德-韦伯的音乐剧中逃出来的画面。

周二，刚抵达巴黎的梅西充分利用了他的“埃维塔时刻”，大胆走到酒店华丽的阳台上向下面的人群挥手致意。无可否认，他的着装不如其他阿根廷历史上的标志性人物那么优雅。

如果有人认为这位阿根廷魔法师是要为观众献上一首《别为我哭泣》，那么巴塞罗那显然是最合适的受众对象。

但不可否认的事实是，在经历了21个不可思议的赛季后，梅西离开了诺坎普，他的一个举动改变了西甲和法甲的进程，改变了我们所熟悉的足球。

过去一周发生的事情令人难以接受。

尽管发生了去年夏天的离队事件，以及那场臭名昭著的传真闹剧，但人们还是很难想象梅西会离开他的第二故乡巴塞罗那。

巴塞罗那从一开始就非常渴望签下他，以至于他的第一份合同是在一张餐巾纸上签下的，同时他们还承诺支付梅西昂贵的激素治疗费用。

查理-雷克萨奇从未怀疑这一切会带来惊人的回报，在观看了13岁的梅西在一场短暂的比赛中的表现后，他对梅西的独特天赋深信不疑。

这位前巴萨青训教练说道：“他在场上待了15分钟，但只要1分钟就足够了，即使有火星人走过，他们也会意识到梅西有一些特别的东西。”

尽管巴塞罗那上周以最冷酷、最具商业色彩的措辞宣布，由于西甲给他们设置了财务障碍，俱乐部将与梅西分道扬镳，但这仍然只感觉像是暂时的分手。

有传言说这是拉波尔塔的一个大胆策略，他希望以此逼迫西甲主席特巴斯放松限制。

但事实并非如此。在周末的新闻发布会上，当梅西的眼泪开始从脸颊上滚落时，我们知道一切都结束了。

在整个足球界的注视下，他告诉记者：“在这么多年之后离开真的很难。在这里度过了大半生之后，我相信我可以继续留在家里。我没有准备好离开自己的家。去年，我确实想要离开，但今年我并没有这样打算。”

关于双方为什么要分手，人们已经写了无数的文字去分析，而且还会有更多的文字出现。当然，在梅西首次穿上巴黎圣日耳曼球衣之后，围绕巴塞罗那和西甲的相互指责将持续很长时间。

但这不仅仅是结束；这也是一个新的开始。虽然我们当中那些更浪漫一点的人有足够的理由去咬牙切齿地反对梅西加入大巴黎，但这对这位处于职业生涯末期的球员来说，也是一个独特的机会。

巴黎圣日耳曼是足球界最富有的俱乐部之一，这里还有许多与梅西关系密切的球员，毫无疑问，这是他决定加盟巴黎的一个重要考虑因素。

内马尔与梅西的友谊无需多言，自2017年内马尔从巴塞罗那转会到巴黎以来，他和梅西的友谊一直存在，甚至越来越深厚。

梅西还将在巴黎遇到国家队队友帕雷德斯和迪马利亚，以及前皇马死敌拉莫斯和纳瓦斯。

对于一个强调自己在巴塞罗那过得很开心的人来说，这个已经形成的核心圈子可能是巴黎圣日耳曼最大的卖点，这一切都将确保梅西能够相对轻松的适应这里的环境。

尽管巴黎圣日耳曼花了大把的钱，在国内赛场上也取得了成功，但他们仍在等待获得队史第一座欧冠冠军，其劲敌马赛作为唯一一支赢得欧冠冠军的法国球队，在这方面始终对巴黎保持着优势。

如果能带领巴黎赢得欧冠冠军，梅西作为俱乐部足球史上最伟大的人物的地位将是毫无疑问的。

由于年纪增长，再加上上赛季踢了60多场比赛，如果梅西偶尔休息缺阵，你将无法责怪他，毕竟巴黎除了梅西之外还有其他出色的球员，这与他近些年独力扛着巴萨前进有天壤之别。

这样一来，梅西就可以把自己最好的表现留在欧战赛场，然后在不到18个月后的世界杯上与阿根廷队一起最后一次冲击冠军。

梅西不习惯像在巴萨告别发布会上时那样在公众场合倾吐心声。在很多方面，他仍然是一个来自罗萨里奥的谦逊孩子，无论是在球场外对聚光灯的自然厌恶，还是他说话的方式，带有浓重的阿根廷口音，夹杂着一些俚语，在离开家乡的20年里，不知怎么地没有受到过影响。

此外，当他说话时，他有一种真诚的，几乎让人放下戒备的诚实，这与一个一生都在公众视线中度过的人的预期表现是相反的。

梅西在发布会上说道：“这是我运动生涯中最困难的时刻，”而我们都相信他说的是真话。

第一次跨越大西洋的重大转会，伴随着一次千载难逢的冒险的希望和兴奋，以抵消不可避免的思乡之情，也许对十几岁的梅西来说，这种转变更容易被接受。但可以肯定的是，即使经历了心痛，梅西的脑子里也只有一件事。

阿根廷作家埃尔南-卡夏里在他的短篇小说《梅西是条狗》中总结了梅西对巴塞罗那以及整个足球世界的意义。和他的同胞一样，卡夏里也离开了家乡来到了巴塞罗那。

卡夏里解释道：“如果你问我为什么在这些沉闷、糟糕的时刻还留在巴塞罗那，那是因为我离世界上最好的足球比赛只有40分钟的路程。如果我的妻子和女儿决定回阿根廷，我会选择离婚，并至少待到欧冠决赛后再走。在足球场上从来没有发生过这样的事情，从来没有，也可能永远不会再发生。”

“每次我爬上诺坎普的楼梯，瞥见泛光照耀的草坪上的火光，那一刻总会让我们想起童年。我告诉自己同样的事情：豪尔赫，你很幸运，能如此热爱一项运动，并成为当代足球最好的实践者，更重要的是，如此接近体育场。”

在超过15年的时间里，巴塞罗那的忠实球迷们享受着一种超越任何同行的特权。

他们可能不是每年都能赢得欧冠冠军，也有很多令人失望的事情伴随着胜利和奖杯，但他们拥有一种没有其他人能获得的荣誉：每隔两周，他们就能登上诺坎普的广阔天地，亲眼目睹梅西的现场表演，这位魔术师把不可能发生的事情变得几乎平淡无奇。

这位魔术师现在可能换了舞台，但使他成为地球上最伟大表演者的戏法仍没有变。

因此，如果你愿意，你可以为一个难忘时代的结束而流泪，但请记住享受接下来这一个难忘的时代，而且这可能是梅西时代的最后一幕，因为有了梅西，好戏就还在后头。