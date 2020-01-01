巴卡约科转会谜团继续 巴黎圣日尔曼才是其真下家？

关于这位切尔西中超转会问题的谈判仍在继续，看起来他依旧有可能会回到自己祖国的首都踢球。

切尔西中场球员巴卡约科正在和巴黎圣日耳曼就在10月5日转会截止日期前租借的问题进行谈判。

巴黎圣日尔曼体育总监莱昂纳多正在与切尔西主管格兰诺夫斯卡亚进行谈判，他们试图以租借的方式将这位法国球星带回巴黎一个赛季。

蓝军可能会接受一笔300万欧元的租借费，但他们更愿意将这名前摩纳哥球星永久出售，或者附加一项强制买断条款。

其他球队

巴黎圣日尔曼在这场争夺战中领先于AC米兰等队，这家意甲豪门难以接受切尔西在谈判中对前摩纳哥球星的要价，尽管巴卡约科已经是斯坦福桥的冗杂球员。

巴黎圣日耳曼的主教练托马斯·图赫尔已经同意了对巴卡约科和安东尼奥·鲁迪格的追求，后者也是热刺、罗马和巴塞罗那的目标。

“这些球员属于其他俱乐部，我们必须尊重这一点，”图赫尔在周末表示。“谈论这两个名字没有意义，我只能说俱乐部知道我的意见。”

“我还在等待，转会窗口还没有结束。目前球队所处的环境并不容易，但我们还有一点时间。”

热刺已经成为最新一支加入争夺鲁迪格的球队，德国国脚被认为更愿意留在英格兰，尽管一些海外豪门对他感兴趣。

与此同时，若日尼奥也与转会加盟王子公园球场有所联系，但他的经纪人若昂·桑托斯似乎认为他的客户的未来仍将留在斯坦福桥。

“若日尼奥和切尔西还有一份三年的合同，”桑托斯告诉90min.com。“在过去的几天里，我听到了很多关于阿森纳和巴黎圣日耳曼的消息，但事实是，到目前为止并没有正式的报价到来。”

“转会市场将在10月5日关闭，但时间越长，进行如此重要的操作就越困难。因此，目前我只能说这些都只是谣传。他在切尔西过得很开心，这个赛季开局不错，现在还是球队的副队长。”

切尔西也在考虑外租鲁齐克一个赛季，尽管他们认为这位本土球员的未来依旧在西伦敦。西汉姆联队是对齐克感兴趣的球队之一，尽管他15万英镑的周薪对许多英超球队来说可能是个问题。

阿斯顿维拉此前也想签下齐克，不过后来选择了租借签下巴克利，而现有的规则也规定，一家俱乐部只允许从同一级别的俱乐部租借一名球员。

马科斯·阿隆索的未来仍然不确定，他在对西布朗的比赛中半场结束后被替换下场。他被指责在与灯笼裤的比赛中对两粒丢球负有责任，并且他在球队大巴上观看下半场比赛的行为也惹恼了弗兰克·兰帕德。

这可能会让埃默森·帕尔米耶里重新回到球队，尽管国际米兰一直在探索签下这位意大利国脚的可能性，这名边后卫在周二晚输给热刺的比赛中下半场替补上场。

与此同时，西汉姆似乎对他们的中场明星德克兰·赖斯任何报价都持抵制态度，尽管切尔西对这位本土新星兴趣浓厚。