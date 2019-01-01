巴勒莫上诉成功免降级 意乙降级附加赛双方罢赛抗议

因财务违规被判直接从意乙降级的巴勒莫上诉成功留在意乙，这一判决导致福贾直接降级，萨勒尼塔纳将要与威尼斯展开降级附加赛的生死决战。

据意大利《全市场》消息，因财务违规被判降级的巴勒莫上诉成功留在意乙，这一判决导致福贾直接降级，而威尼斯与萨勒尼塔纳需要进行保级附加赛。

受到判决影响的三家俱乐部对于这个结果感到非常不满，威尼斯与萨勒尼塔纳的球员极有可能宣布罢赛，令这两回合的附加赛再度推迟。

原本一审判决巴勒莫降级后，因此保级成功的威尼斯已经让所有球员开始休假，而福贾则与萨勒尼塔纳开始备战被推迟的保级附加赛。

二审判决出现反转后，三家俱乐部都受到极大的负面影响。威尼斯被迫需要将已经休假的球员全部召回，但他们要比对手萨勒尼塔纳的球员少备战17天，无论是球员的状态还是体能都会明显处于下风。即便是肯定要参加附加赛的萨勒尼塔纳也因为对手的风格完全不同而导致此前的备战完全作废，更不用说被剥夺附加赛参赛资格而直接降级的福贾。

本赛季的意乙联赛风波不断，包括巴里、阿韦利诺以及切塞纳三家俱乐部在开季前因财务问题被踢出意乙，联赛最终只能在19队参与的情况下进行。

随后福贾也因为行政问题被扣6分，巴勒莫则是财务违规先被判罚直接降级，随后上诉成功改判扣减20分。

由于牵涉到极为敏感的保级利益，福贾、威尼斯与萨勒尼塔纳势必不允许自己成为被“牺牲”的一方，因此保级附加赛不得不面临第二度被推迟的风险。